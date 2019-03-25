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Эксперты зафиксировали резкий рост цен на студии в новостройках в новой Москве

Средняя цена «квадрата» квартир студийного формата в новостройках новой Москвы в конце I квартала 2019 г. составила 141 000 руб., что на 33% выше прошлогоднего показателя (106 000 руб.). Такие данные приводятся в исследовании компании «Метриум».

Существенно выросла и средняя стоимость предложения студий – в среднем квартиру такого формата в новой Москве сейчас можно купить за 3,7 млн руб. Год назад этот показатель составлял 2,6 млн руб. Таким образом, бюджет предложения вырос на 42%. При этом эксперты отмечают, что повышение расценок не сопровождалось сопоставимым увеличением средней площади студий. Год назад площадь средней студии составляла 24,7 кв. м, а сейчас – 26,2 кв. м.

По подсчетам аналитиков «Метриума», в конце I квартала в строящихся и готовых жилых комплексах новой Москвы продавалось 865 студий. В то же время год назад предложение составляло 1500 объектов. Таким образом, за год предложение снизилось почти на 44%.

По данным «Метриума», в 2018 г. в новой Москве было продано 3600 студий. Средний бюджет покупки составил 2,85 млн руб., а средняя площадь проданной студии – 25,6 кв. м. «Быстрое сокращение предложения студий и рост цен на них обусловлены мощным спросом, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриума». – Снижение ипотечных ставок до исторически минимального уровня стимулировало покупателей именно такого формата жилья: студентов, молодых специалистов, одиноко проживающих людей. В прошлые годы они отдавали предпочтение аренде». По словам Литинецкой, в 2018 г. совпали две тенденции: относительно низкие ставки и рост предложения квартир студийного формата по доступной цене.