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КС подтвердил право государства не оплачивать капремонт домов с приватизированными квартирами

Конституционный суд отказался рассматривать запрос депутатов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» о проверке конституционности статьи 190.1 Жилищного кодекса, определяющей особенности капремонта многоквартирных домов за счет государства. По мнению депутатов, спорная норма лишает миллионы россиян возможности капремонта за госсчет. Она предусматривает что на него могут претендовать только жильцы домов, включенных в план капремонта до приватизации первого жилого помещения.

Конституционный суд не нашел в такой оговорке дискриминации. С момента приватизации первого жилого помещения многоквартирный дом перестает находиться лишь в государственной собственности, указывает суд. Возникает общедолевая собственность, участники которой должны содержать здание вместе и оплачивать капремонт вне зависимости от того, был он проведен ранее или нет. Бремя наймодателя по проведению капремонта не должно возлагаться на него вплоть до приватизации всех помещений, иное нарушило бы конституционные принципы равенства, справедливости и соразмерности, а также заставляло бы бывшего наймодателя содержать чужое имущество, говорится в определении суда, которое опубликовано во вторник.

Согласно действующему законодательству собственники квартир обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт дома. Из этих взносов формируется фонд капитального ремонта.