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Мутко отклонил просьбу Минстроя об особых условиях достройки домов по реновации

Вице-премьер Виталий Мутко отклонил предложение Минстроя снизить критерии строительной готовности для проектов, участвующих в московской программе реновации. Ведомство просило разрешить таким застройщикам строить дома в столице без перехода на новую систему с эскроу-счетами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Мутко.

Мутко в свою очередь предложил учитывать региональные особенности при переходе на эскроу в отдельном соглашении. Такое соглашение, по его словам, мог бы заключать регион-донор в случае предоставления финансовой гарантии по достройке объектов. «Москва – один из тех субъектов России, который мог бы на себя взять такую ответственность. Это даст возможность регионам самим устанавливать критерии для перехода на эскроу», – добавил вице-премьер. По Бюджетному кодексу регион относится к числу доноров, если может обеспечить финансирование госуслуг выше установленного минимума в расчете на душу населения, т. е. не нуждается в дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности.

С 1 июля все застройщики должны перейти на систему эскроу-счетов – эта система предусматривает отказ от долевого строительства и запрещает девелоперам получать средства дольщиков напрямую. Теперь их деньги будут зачисляться на специальный банковский счет, а застройщики будут финансировать строительство за счет кредитов.

Минтранс ранее предложил разрешить застройщикам достраивать дома по старым правилам, если проекты готовы не менее чем на 30%, а количество уже заключенных договоров долевого участия обеспечивает реализацию не менее 10% площади. При этом степень готовности может быть изменена по соглашению между регионом и центром. Ведомство также призвало разрешить достраивать свои проекты девелоперам, участвующим в московской реновации или достраивающим дома за обанкротившимися застройщиками.