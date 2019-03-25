Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4780 от 25.03.2019 под заголовком: Жилье достроится по-старому

80% строящегося жилья могут достроить по старым правилам

Это коснется домов, которые готовы более, чем на треть

Сегодня в стройке находится 132,3 млн кв. м жилья, сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Из них 37,1 млн кв. м готово более чем на 70% и их планируется сдать до 1 июля 2019 г., говорит его представитель. Вице-премьер добавляет, что еще у 71,9 млн кв. м строительная готовность превышает 30%.

С 1 июля все застройщики в стране должны перейти на использование счетов эскроу при продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек напрямую через деньги дольщиков. Перейти на счета эскроу несложно, но это потребует пересмотра финансовой модели проекта, в случае если будет привлекаться банковское финансирование, указывает управляющий партнер «Векторстройфинанса» Андрей Колочинский. Для большинства застройщиков, которые традиционно строили на денежные средства дольщиков, такой переход повлечет рост себестоимости строительства. По оценке Колочинского, себестоимость может вырасти на 8–10%, тогда как средняя рентабельность в отрасли составляет около 20%. Впрочем, по данным Росстата, в 12 регионах рентабельность у застройщиков отрицательная, например во Владимирской, Тамбовской, Рязанской, Вологодской областях, Калмыкии, Краснодарском крае.

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