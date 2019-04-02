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Крупнейший застройщик жилья в России отчитался о росте прибыли в семь раз

Группа компаний ПИК, крупнейший застройщик жилой недвижимости в России, в 2018 г. получил чистую прибыль 21,3 млрд руб., что в 7 раз превосходит аналогичный показатель за 2017 г., следует из ее отчетности по МСФО.

Общая выручка ПИК выросла более, чем на 40% до 245,8 млрд руб. (в 2017 г. — 175 млрд руб.), почти на 39% выросла выручка от продажи недвижимости — до 236,3 млрд руб. против 170,1 млрд руб. в прошлом году. EBITDA увеличилась на 214,7% и составила 42,8 млрд руб. против 13,6 млрд руб. в 2017 г. Рентабельность по EBITDA выросла до 17,2%. В прошлом году этот показатель достиг 7,8%.

Маржа компании выросла до 22,4% с 16,2% в 2017 г.

На конец 2018 г. общая стоимость активов девелопера составила 382,1 млрд руб. Портфель проектов вырос на 19,8% до 269,5 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2018 г. составил 2,5 млрд руб, уменьшившись в 6 раз к показателю прошлого года, его соотношение к EBITDA снизилось до 0,06%.

Девелопер связывает улучшение своих финансовых показателей с хорошей динамикой продаж недвижимости, выходом на новые региональные рынки Екатеринбург и Тюмень, сокращением чистого долга, . Ввод жилья в 2018 г., по данным сайта компании, составил почти 2 млн кв. м.