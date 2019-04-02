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Ввод складов в Москве вырос на 60% с начала года

В I квартале 2019 г. в Москве введено 125 000 кв. м складских помещений, что на 61% выше показателя за аналогичный период 2019 г., говорится в исследовании компании Knight Frank.

Половина построенных складов в этом году (51%) предназначены для дальнейшей сдачи в аренду, остальные 49% помещений были построены под заказ.

Самым крупным объектом, введенным в этом году, стала первая очередь распредцентра Wildberries площадью 49 000 кв. м.

Общий объем предложения складской недвижимости в столичном регионе достиг 14,3 млн кв. м. При этом доля вакантных площадей с начала года снизилась на 0,1 п. п. и составила 4,1% - 583 000 кв.м.

С начала года средневзвешенная ставка аренды на склады класса А выросла на 1,4% до 3700 руб за кв. м.