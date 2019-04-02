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Законопроект о налогах при продаже недвижимости нерезидентами принят во втором чтении

Законопроект, позволяющий налоговым нерезидентам продавать жилье без уплаты НДФЛ в 30%, если недвижимость находилось во владении более пяти лет вне зависимости от даты покупки жилья, принят Госдумой РФ во втором чтении, сообщает «Интерфакс».

Согласно действующему закону, от уплаты НДФЛ (в размере 13%) при продаже жилья освобождены физические лица – резиденты РФ в случае, если владели им минимальный срок. Для жилья, купленного до 2016 г., срок составляет три года, после 2016 г. – пять лет. Есть исключения, снижающие срок владения до трех лет для жилья, купленного после 2016 г.

С 1 января 2019 г. данная льгота была распространена и на налоговых нерезидентов, для которых ставка НДФЛ составляет 30%. Но в ходе анализа правоприменения возникла коллизия: получилось, что льготы для нерезидентов касались только имущества, приобретенного после 1 января 2016 г. Если же жилье было приобретено до этой даты, то граждане должны были уплатить НДФЛ в 30%.