Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

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Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»

Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования. Об этом он сказал в интервью The Bell.

Первая причина, по словам бизнесмена, была связана с тем, что он привык держать ситуацию под полным контролем. «Конечно, сказалась эта длительная, не один десяток лет гонка. Чуть-чуть мы были уставшие, слегка надорвались», – говорит он. По словам Галицкого, он «ни разу за 24 года утром в выходные не завтракал дома». «Не знаю, как жена меня терпела: я вставал с утра, уезжал в офис, приезжал поздно вечером», – вспоминает бизнесмен.

Сначала такая работа приносила удовольствие, но затем сказалась накопившаяся усталость, пояснил Галицкий. Кроме того, «когда бизнес так сильно персонифицирован» с тобой, то каждое связанное с ним событие «уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», добавил предприниматель. «Ты не можешь полностью отвечать за 300 000 своих работников. Это очень сильное давление. Если ты с ним справляешься в 35–40 лет, то в 50 это уже очень тяжело», – констатировал он.

Возраст Галицкий назвал второй причиной. «Бизнес – это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35–40 лет, ты уже не можешь делать в 50. Это понимание не приходит сразу: ты думаешь, ничего, сейчас отдохнешь в выходные, на праздники, и все начнется заново. Ты не можешь сразу смириться с тем, что ты уже не тот, кем был», – говорит предприниматель. Он отметил, что та интенсивность, с которой он работал в «Магните», для его возраста «уже была разрушительной». Третьей причиной, по словам бизнесмена, стало то, что чем больше становился «Магнит», тем больше он был подвержен госрегулированию. А диалог с госорганами, по словам Галицкого, ему очень тяжело давался.

Галицкий сказал, что не планирует возвращаться в бизнес. Теперь он занимается различными проектами в Краснодаре, главные из которых – футбольный клуб «Краснодар», одноименный стадион и детская академия. «Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании», – заключил бизнесмен.

Основатель «Магнита» в феврале прошлого года продал ВТБ принадлежавшие ему 29,1% акций сети за 138 млрд руб., а также покинул пост гендиректора компании. Совладельцем компании стал основатель Marathon Group Александр Винокуров, а новым руководителем – Ольга Наумова, которая до этого была гендиректором федеральной торговой сети «Пятерочка» X5 Retail Group.

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