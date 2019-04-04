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Стоимость сотни самых дорогих квартир в Москве выросла почти на треть с начала года

Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир в Москве составляет 59,4 млрд руб., что на 27% больше, чем годом ранее? – 43,28 млрд руб., говорится в исследовании компании Savills.

По подсчетам экспертов компании, стоимость самой дорогой квартиры (без учета особняков) осталась неизменной и составляет 2,4 млрд руб. За эту цену на продажу выставлен пентхаус (735 кв. м) в строящемся доме на Патриарших прудах. Там же продается и самая недорогая квартира из топ-100 – объект площадью 50 кв. м. стоит около 96 млн руб. Нижняя граница бюджета снизилась почти в 1,6 раза, отмечают эксперты.

По данным Savills, больше всего самых дорогих квартир в Москве на сегодняшний день представлена на Патриарших прудах – 29% от всех лотов из топ-100. Далее следует район Остоженки – 28%. 13% всех предложений в рейтинге расположено на Арбате. При этом 38% объектов из первой сотни самых дорогих предлагаются на первичном рынке, остальные – на вторичном.

В свою очередь консалтинговая компания Kalinka Group сообщила, что в марте 2019 г. было продано всего 60 лотов в столичных новостройках премиум-класса. Это на 20% ниже показателя марта 2018 г.

Лидером продаж, по данным экспертов Kalinka Group, стал район Хамовники (свыше 30% сделок). Также в числе лидеров Якиманка и Пресненский район (21% и 23% соответственно).

Средняя цена покупки по итогам марта составила около 610 000 руб. за кв. м, средний бюджет сделки – 72 млн руб.