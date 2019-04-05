Недвижимость

Новости

Владельцы «Киевской площади» построят крупнейший в Москве склад

Владельцы ООО «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев построят в новой Москве складской терминал площадью 140 000 кв. м. Объект расположится в пососелении Сосенское рядом с продовольственным рынком «Фуд Сити» (принадлежит «Киевской площади»). Информация о строительстве терминала опубликована на сайте Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, «это будет масштабный комплекс с павильонами отгрузки овощей и фруктов, холодильным складом для мяса и рыбы». Также в составе комплекса будет офисный центр площадью 1750 кв м.

Проектировщиком складского комплекса выступает ООО «Киевская площадь», заказчиком – ООО «Пламя», говорится на сайте Москомархитектуры. Эти же компании были проектировщиком и заказчиком «Фуд Сити».

Напомним, что по итогам 2018 г. крупнейшей сделкой на складском рынке стала аренда компанией Ozon 94 000 кв. м (с расширением до 122 000 кв. м) в логистическом парке «Север» на Ленинградском шоссе. Самым крупным объектом, введенным в этом году, стала первая очередь распредцентра Wildberries площадью 49 000 кв. м.