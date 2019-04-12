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Медведев поручил ведомствам следить за ростом цен на стройматериалы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам – Минстрою, Минтрансу, Минэнерго и Минэкономразвития – осуществлять мониторинг цен на стройматериалы, а при возникновении рисков необоснованного роста цен «принимать меры», передает «РИА Новости».

На совещании о недопущении роста цен на строительные и инертные материалы (щебень, песок, гравий) глава кабмина заявил, что следить за ценами на этом рынке необходимо в том числе с использованием возможности антимонопольной службы и других контрольных органов. Нужно «использовать механизм общественного контроля, чтобы ни у кого не возникало желания на ровном месте, просто потому что растет спрос, взвинчивать цены», сказал Медведев.

Он подчеркнул, что уже на начальном этапе реализации нацпроектов важно проанализировать ресурсы строительной отрасли, промышленности, транспортной сферы по доставке материалов.