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«Коммерсантъ» узнал об интересе Louis Vuitton к управлению отелем в Москве

Китайская компания China Vanke ведет переговоры с французской LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE об управлении отелем, который появится в центре Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из столичных девелоперов и консультанта на рынке коммерческой недвижимости. В компаниях тему не комментируют.

В 2018 г. Vanke получила 70% в проекте реконструкции зданий Академии ракетных войск имени Петра Великого на Москворецкой набережной. В этот проект компанию привлек «Горкапстрой-гарант», который в 2017 г. приобрел на аукционе 30 строений за 10 млрд руб. Владельцем «Горкапстроя» значится бывший топ-менеджер «Главстроя» Артур Маркарян, которого связывали с Геннадием Тимченко, но представители Volga Group это отрицали.

Реконструкция на Москворецкой набережной предполагает открытие дизайнерского отеля на 100 номеров, который будет работать под люксовым брендом Cheval Blanc, рассказали собеседники издания. Похожие объекты у LVMH есть в Париже, Куршевеле, Сен-Бартельми и на Мальдивах. Также компания управляет шестью отелями под брендом Bvlgari. Еще один такой объект в ближайшее время откроется в Среднем Кисловском переулке в центре Москвы. Его инвестором является миноритарий сети «Магнит» Алексей Богачев.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба согласовала покупку LVMH 5-звездочной «Гранд отель Европа» в центре Санкт-Петербурга у Belmond. О сделке $2,6 млрд было объявлено в декабре 2018 г.