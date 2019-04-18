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Росреестр планирует запустить пилотный сервис по аренде жилья

Росреестр планирует напрямую связать покупателя недвижимости с продавцом, а арендатора – с арендодателем. Для этого ведомство совместно с Федеральной кадастровой палатой разработает единую IT-платформу, на которой физические лица и бизнес смогут подтверждать права собственности арендодателя или продавца на недвижимость, участвующую в сделке, рассчитывать налогооблагаемую базу при операциях с недвижимостью и проверять платежеспособность арендатора и покупателя, говорится в сообщении Росреестра.

В качестве пилотного проекта на этой платформе заработает принципиально новый для Росреестра сервис – сдача жилья в аренду. Его могут опробовать на пользователях, которые ищут жилье для отдыха и путешествий в Крыму, уточнила заместитель министра экономического развития и руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

По ее словам, оба ведомства уже приступили к созданию новой IT-платформы. Она может заработать в тестовом режиме к концу 2019 г.

Сейчас на сайте Росреестра пользователи могут зарегистрировать передачу прав собственности, получить сведения из ЕГРН и поставить объект на кадастровый учет, запросить информацию из фонда данных государственной кадастровой оценки, из картографо-геодезического фонда, данные о землеустройстве и из реестра кадастровых инженеров. Также юридические и физические лица могут получить и внести сведения в реестры саморегулируемых организаций, подать заявку на получение лицензии на проведение геодезических и картографических работ.

О завершении объединения своих баз Росреестр и Федеральная кадастровая палата заявили в 2017 г. На создание единой базы ЕГРН было выделено 1,6 млрд руб. Сроки создания базы затянулись, с января 2017 г. на сайте доступ к ним открывался поэтапно.