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«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге

«Газпром нефть» в I квартале передала «Газпрому» здание небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге, говорится в отчетности нефтяной компании по МСФО. В феврале «Газпром нефть» уже сообщала об этом факте, однако нового владельца не раскрывала.

В отчетности «Газпром нефти» по российским стандартам сообщается, что по итогам I квартала 2019 г. долг АО «МФК «Лахта центр» перед «Газпром нефтью» сократился с 120 млрд до 38 млрд руб.

В середине декабря «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что «Газпром» выкупит у «Газпром нефти» свою будущую штаб-квартиру за 120 млрд руб. Часть от общей суммы сделки была перечислена «Газпром нефти» еще в 2018 г., говорил «Ведомостям» один из источников, знакомый с менеджерами обеих компаний. По его словам, основная доля платежей придется на 2019 г., остаток – на 2020 г. Передача объекта необходима для того, чтобы с января «Газпром» начал внутреннее обустройство штаб-квартиры, пояснял собеседник издания.

«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.