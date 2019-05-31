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«Дом.РФ» запустит агрегатор проектного финансирования для застройщиков

Госкомпания «Дом.РФ» намерена запустить сервис, который будет оценивать для банков риски жилищного строительства и станет агрегатором проектного финансирования для застройщиков, говорится в сообщении компании.

По словам директора по гарантийным продуктам компании Антона Воронина, на этой платформе застройщики смогут взаимодействовать с банками: отправлять документы для экспресс-анализа сразу в несколько кредитных организаций и получать от них предварительные условия кредитования. По расчетам «Дом.РФ», сервис будет также полезен банкам, особенно тем, у которых нет широкой сети филиалов: в нем они смогут раньше узнавать о строительных проектах и корректно рассчитывать свои риски.

Агрегатор планируется запустить после 1 июля 2019 г., а сервис по оценке рисков проектов жилищного строительства – до конца года.

С 1 июля 2019 г. все застройщики должны перейти на использование счетов эскроу при продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек напрямую через деньги дольщиков. Средства дольщиков будут зачисляться на банковский счет, деньги с которого девелоперы смогут получить только после передачи квартир дольщикам. Финансироваться же стройки будут с помощью банковских кредитов.

В марте вице-премьер Виталий Мутко оценивал, что в России строится 132,3 млн кв. м жилья. Из них у 71,9 млн кв. м строительная готовность превышает 30%. Для того чтобы облегчить застройщикам переход на новую схему финансирования, Минстрой предложил разрешить достраивать жилье по старым правилам, если строительная готовность дома превышает 30%, а количество заключенных договоров долевого участия – не менее 10% от общей площади в проекте.

«Дом.РФ» – государственный институт развития в жилищной сфере, 100% его акций принадлежит Росимуществу. Чистая прибыль госкомпании по МСФО за прошлый год составила 19,3 млрд руб. (рост на 7,2% к 2017 г.). По итогам 2018 г. компания направила на выплату дивидендов в федеральный бюджет 15,4 млрд руб.