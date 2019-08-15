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Банк «Траст» решил продать два оптово-распределительных комплекса в Подмосковье

«Траст», на базе которого Центробанк создал банк непрофильных активов, собирается в октябре выставить на продажу два подмосковных оптово-распределительных комплекса «Четыре сезона» и «Радумля» общей площадью более 600 тыс. кв. м., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Торги будут проходить в рамках процедуры банкротства АО «Промсвязькапитал». Оба распределительных комплекса были в залоге по кредитам, выданным Промсвязьбанком и Автовазбанком, которые перешли на баланс «Траста». Какую именно сумму от продажи активов «Траст» планирует выручить, в пресс-службе банка не уточнили.

Комплекс «Четыре сезона» был построен в 2013 г., «Радумля» начал работать в феврале 2017 г.

На данный момент в собственности и залоге у банка «Траст» всего находится пять активов в Москве и Московской области. Помимо «Радумли» и «Четырех сезонов» в их число входят комплексы «Курьяновская», «Русь», «Вегетта», ранее находившиеся в собственности семьи бизнесмена Михаила Гуцериева. На данный момент продажа «Курьяновской», «Руси» и «Вегетты» ведется путем сбора предложений.

В январе «Ведомости» писали, что «Траст» выставил на торги активы общей стоимостью около 30 млрд руб.