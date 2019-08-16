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Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»

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Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона». Доля в застройщике обошлась «Эталону» в 14,6 млрд руб. Сделка была профинансирована за счет восьмилетней кредитной линии от Сбербанка, уточняется в релизе.

Полный контроль над «Лидер-инвестом» позволит «Эталону» получить доступ к портфелю проектов стоимостью 86 млрд руб. и стать одним из лидеров столичного рынка, войдя в тройку крупнейших застройщиков, говорил ранее гендиректор группы Геннадий Щербина.

В феврале 2019 г. «Эталон» приобрел у корпорации Евтушенкова 51% «Лидер-инвеста». После этого «Система» объявила о покупке 25% акций «Эталона» у семьи основателя группы Вячеслава Заренкова, став ее крупнейшим акционером. Семья Заренкова остается совладельцем компании с 5,7% акций. Столько же принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, более 60% акций – в свободном обращении на Лондонской бирже.

«Лидер-инвест» развивает жилые проекты на месте автоматизированных телефонных станций, реорганизацией которых занимается «внучка» «Системы» – МГТС. В портфеле девелопера около 3 млн кв. м недвижимости, говорится на его сайте. Из них 1,9 млн кв. м – продаваемая площадь, сообщал ранее «Эталон». Крупнейшие проекты – жилой район Central Park на 270 000 кв. м в проекте Nagatino i-Land и «ЗиЛ-юг» (1,5 млн кв. м). Всего у компании в стадии строительства 31 проект.

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В суде огласили выводы новой финансовой экспертизы по делу «Седьмой студии»

Ведомости
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Проект «Платформа», которым занимался режиссер Кирилл Серебренников и его коллеги из «Седьмой студии», требовал не менее 300 млн руб. с учетом налогов, сообщает «Медиазона» со ссылкой на результаты новой финансовой и искусствоведческой экспертизы по делу о хищении 133 млн руб. Эта сумма гораздо больше полученной студией госсубсидии.

Результат экспертизы, которая длилась четыре месяца, зачитала судья Ирина Аккуратова в Мещанском суде Москвы. Финансовые специалисты отметили, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» средства нецелевым образом, не представляется возможным. Искусствоведы пришли к выводу, что «Платформа» стала «важным социально-культурным явлением» для российского искусства и отвечала целям Минкультуры.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что защита удовлетворена заключением экспертов. Согласно их выводам, стоимость проекта «Платформа» в соответствие с рынком составила 260 млн руб. (без учета налогов), что почти на 40 млн руб. больше, чем было выделено на проект. «Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства», – подчеркнул Харитонов (цитата по «РИА Новости»).

По версии следствия, Серебренников, бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин, а также экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум похитили 133 из более чем 200 млн руб., выделенных на проект «Платформа». Деньги выделялись из бюджета в 2011–2014 гг. с целью развития современного искусства в России. В апреле Серебренников и Итин были переведены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, Малобродский – под подпиской с мая 2018 г. Их защитники настаивают на том, что выделенные деньги тратились на нужды проекта, а ущерб по делу ошибочно установлен следствием, только исходя из суммы обналиченных средств в период работы организации.

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Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс». Яшин просил признать недействительными решения окружного и городского избиркомов, а также Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в отказе ему в регистрации и допустить его на выборы.

Яшин – глава совета депутатов Красносельского района. Он выдвигался по 45-ому избирательному округу (Красносельский, Басманный, Мещанский, Сокольники) и не был допущен до выборов в Мосгордуму по решению окружного избиркома, рабочая группа которого признала недействительными 11,4% сданных им подписей при допустимом максимуме в 10%. Для регистрации Яшину нужно было доказать действительность 133 из забракованных подписей, но сделать этого не удалось, несмотря на наличие ксерокопий и паспортов граждан, которые оставили свои подписи за политика.

Яшин обжаловал решение окружного избиркома в городском, но рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила его жалобу. ЦИК также признал недействительными 505 подписей из 4936. Для регистрации кандидатом Яшину не хватило 76 подписей.

В ответ на решение ЦИК Яшин призвал его главу Эллу Памфилову отменить назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму и перенести их на конец осени, при этом обеспечив участие в кампании оппозиционеров. Памфилова в эфире Business FM заявила, что для этого должны быть «серьезные основания».

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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Детский омбудсмен потребовал закрыть дело против купившей за границей лекарство матери

Ведомости
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Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал уголовное преследование матери, заказавшей за границей не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, бесчеловечным. Он обратился к Следственному комитету с просьбой прекратить дело, передает «РИА Новости»

В четверг, 16 августа, директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава рассказала о задержании в одном из почтовых отделений Москвы женщины, которая получала посылку с лекарством, не зарегистрированным в России. Лекарство предназначалось для ее больного ребенка. У ребенка диагностирована эпилепсия, препарат фризиум назначил ему врач. Мать ребенка заказала лекарство через интернет, а при получении посылки на почте была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Дома у женщины прошел обыск, был изъят компьютер, ее допросили, а лекарство изъяли.

Мониава напомнила, что на двух других матерей в аналогичных ситуациях уголовные дела были закрыты, дети до сих пор не получают необходимое лекарство, так как Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России.

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Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе

Ведомости
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Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании. Речь идет о рейсе DP 170, который должен был вылететь 7.05 мск в аэропорт «Внуково». Специалисты осматривают самолет на предмет повреждения.

Согласно анализу Росавиации, в 2017 г. аэропорт Минвод был одним из самых орнитологически неблагополучных в России, столкновения с птицами в нем случались на 100 000 прилетов/вылетов чаще, чем в других крупных аэропортах страны.

Вчера, 15 августа, самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в 06.05 рейсом Москва – Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, из-за чего оба двигателя вышли из строя. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб, число пострадавших в инциденте достигло 74 человек.

По данным Росавиации, в России в 2017 г. на каждые 100 000 взлетов и посадок случалось 3,7 столкновения с птицами, в США – всего 1,5. Авиакомпании давно просят власти навести порядок в этом вопросе. Например, «Победа» еще в июле 2018 г. обращала внимание Генпрокуратуры на эту проблему.

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РБК: ФСБ начала проверку подрядчиков МОЭК

Ведомости
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ФСБ начала проверку подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в «Газпром энергохолдинг»), пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к силовым службам и к «Газпрому». По данным издания, в середине июля управление «К» службы экономической безопасности запросило информацию о контрактах, заключенных между дочерним предприятием МОЭК «ТСК Новая Москва» и фирмами, производившими различные работы. Представитель МОЭК отказался комментировать ход проверки, запросы издания в ФСБ и «МК Спецэнергострой» остались без ответа.

Например, ФСБ заинтересовали сведения о компаниях, которые вели строительно-монтажные работы по очистным сооружениям для застройки 11-ого микрорайона в Южном Бутове, в частности, о компании, которая строила магистральную теплотрассу от районной тепловой станции «Южное Бутово» до административно-делового центра в Коммунарке. Также ФСБ запросила данные о фирмах, которые реконструировали ряд тепломагистралей и объектов теплоснабжения: ТЭЦ «ЗиЛ», тепловые сети на ул. Василисы Кожиной, участки тепломагистрали на шоссе Энтузиастов и объекты технопарка «Нагатино ЗиЛ». Силовики попросили МОЭК предоставить по этим объектам списки сотрудников компаний, которые имели право проходить на участки, где велись работы.

В частности, РБК выяснил, что ФСБ интересуют контракты, заключенные в 2016–2017 гг. с «МК Энергоспецстрой». Названия других предприятий, которыми заинтересовалась ФСБ, не раскрываются.

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КНДР запустила неопознанные ракеты в направлении Японского моря

Ведомости
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Северная Корея провела испытания двух неопознанных ракет, их пуски были осуществлены в направлении Японского моря, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейское военное командование.

По информации Объединенного комитета начальников штабов, ракеты были выпущены предположительно из северокорейского города Токчхон. Других подробностей, информации о типе ракет, дальности их полета и максимальной высоте агентство не приводит.

В свою очередь, японское информагентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны. «Никакой прямой угрозы нашей стране не было», – заверил источник.

За последние три недели это уже шестой пуск ракет Пхеньяном. Последний раз КНДР проводила испытания 10 августа. Тогда, по информации японских и южнокорейских военных, был осуществлен пуск двух баллистических ракет малой дальности. Они преодолели 450 км.

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Бизнес
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Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

Ведомости
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Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. В ТКП подтвердили, что пытаются легализовать взимание таксы. В Минтрансе не стали комментировать данную информацию. Один из источников издания рассказал, что поправки сформулировала ТКП, а в самом министерстве опасаются возможного роста цен на билеты после изменения правил.

Через таксу ZZ ТКП берет плату за оформление договора авиаперевозки на «нейтральном» электронном билете, отличающемся кодировкой от электронного билета авиакомпаний. При покупке билета через стороннего агента деньги за него перечисляются авиакомпании, которая после отчисляет сумму таксы ТКП. Сейчас размер таксы составляет 185 руб.

ТКП заверила «Коммерсантъ», что поправки никак не отразятся на стоимости билетов, так как такса уже включена в итоговую цену билета при его покупке через систему бронирования.

ТКП была учреждена в 1990-х гг. авиакомпаниями как структура, проводящая взаиморасчеты. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас 73% ТКП принадлежат трем структурам, подконтрольным семье бывшего гендиректора «Внуковских авиалиний» Татевоса Суринова и его партнеру Сулейману Ибрагимову. На данный момент авиакомпании могут проводить взаиморасчеты через российскую Систему взаиморасчетов на воздушном транспорте (в ней работает ТКП) и через иностранную BSP, созданную Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). В прошлом году через ТКП прошло около 16% транзакций. Российской системой взаиморасчетов пользуются в основном региональные авиакомпании (Nord Star, «Якутия», «Руслайн», «Ираэро», «Газпромавиа» и др) и Utair.

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Бизнес
Новости

Сеть кафе «Хлеб насущный» запустит продажу франшизы

Ведомости
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Сеть кафе «Хлеб насущный» начнет продажу франшизы в этом году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителя группы Дмитрия Чуйко. По его словам, до конца 2019 г. будут открыты до пяти партнерских кафе, в 2020 г. – еще 15–20 заведений. Всего за счет франшизы в ближайшие четыре года группа планирует увеличить количество объектов до 150–200 кафе.

По словам Чуйко, открытие одного кафе партнерам будет стоить около 4–15 млн руб. в зависимости от формата. Крупные объекты (до 350 кв. м) представляют собой ресторан полного цикла и зону обслуживания навынос с гостевой зоной до 40 посадочных мест. Помимо этого возможно открытие кафе типа экспресс (до 100 кв. м) с минимальным количеством посадочных мест и фокусом на обслуживание навынос. Предусмотрен и островной формат, при котором площадь помещения составляет 30 кв. м. Паушальный взнос составит 300 000–900 000 руб., роялти – 4% от товарооборота, еще 1% уйдет на маркетинговые сборы, отметил Чуйко.

«Хлеб насущный» основан в 2006 г. Сегодня сеть управляет 48 кафе, расположенными преимущественно в Москве. Сеть работает под одноименным брендом и под вывеской Le Pain Quotidien. «Хлеб насущный» развивает британская LPQ Russia Ltd. бывшего главного исполнительного директора «Вимм-Билль-Данн», председателя совета директоров производителя детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») Тони Майера.

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Политика
Новости

В Москве возбудили дело против женщины, купившей за границей лекарство для ребенка

Ведомости
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В Москве задержали женщину при получении на почте посылки с лекарством для больного ребенка, рассказала «Интерфаксу» директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. «Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума. В этот раз все хуже: уголовное дело возбуждено», — заявила Мониава. По ее словам, у ребенка диагностирована эпилепсия, врач назначил ему фризиум. Мать ребенка заказала лекарство через интернет, а при получении посылки на почте была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России.

Женщину на протяжении пяти часов допрашивали, лекарство конфисковали. Дома у нее был проведен обыск, во время которого системный блок компьютера изъяли, уточнила Мониава. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов говорили женщине, что должны ее арестовать, но «войдут в положение и делать этого не будут».

Мониава напомнила, что несмотря на то, что против двух других матерей в аналогичных ситуациях уголовные дела были закрыты, дети до сих пор не получают необходимое лекарство, так как Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России.

В середине июля полиция отказалась возбуждать дело против женщины, заказавшей за границей незарегистрированное лекарство для сына. Речь также шла о покупке фризиума. Этот лекарственный препарат относится к психотропным лекарственным средствам. В России не производят аналогов данного лекарства.

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Политика
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Либертарианская партия отказалась от предложенной мэрией площадки для митинга

Ведомости
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Незарегистрированная Либертарианская партия России отказалась проводить митинг за честные выборы в Мосгордуму 25 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом «МБХ медиа» сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд.

Либертарианцы хотели провести шествие от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова, однако в этом им было отказано. Мэрия согласовала только митинг на Сахарова.

Пресс-секретарь также рассказал, что днем 15 августа заявителям акции позвонил представитель департамента региональной безопасности и пригласил на переговоры. «Мы помним, что случилось во время последнего визита в администрацию, когда сразу после переговоров был арестован [член федерального комитета Либертарианской партии] Миша Светов. Не желая подвергать себя риску, мы потребовали провести встречу публично, в присутствии журналистов», – добавил Гуд. Однако, по его словам, мэрия «наотрез отказалась» проводить встречу при журналистах.

Ранее мэрия Москвы отказала организаторам акций протеста в проведении митинга и шествия в центре города, которые были запланированы на 24 августа. Заявителям было предложено провести митинг у памятника «Солдату Отечества» в Марьино, а шествие – по улице Перерва до дома 157 по улице Люблинской, в том же районе. Власти города регулярно разрешали проводить на той же улице «Русские марши» националистов.

На ближайшую субботу, 17 августа, мэрия также не согласовала акции оппозиции. Сначала было отказано в проведении шествия по Бульварному кольцу, а затем и в проведении серии одиночных пикетов по этому же маршруту.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

Политика
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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

Ведомости
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Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

«В районе не более 2 км от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО "Экосерсвис" и несанкционированная свалка отходов», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с мая 2017 г. в Росприроднадзор поступали жалобы на несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами в «Жуковском». Было проведено расследование совместно с представителями минэкологии Московской области. Специалисты осмотрели территорию возле озера Глушица и берег Москвы-реки в этом районе и зафиксировали наличие мусорной свалки. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении неустановленного круга лиц.

По итогам расследования к ответственности за создание нелегальной свалки отходов привлекли ООО «Вымпел К», компанию оштрафовали на общую сумму 500 000 руб., но она штрафы проигнорировала, уточняет Росприроднадзор. За неустранение нарушений ее повторно привлекли к ответственности, но новый штраф в 50 000 руб. также не был уплачен. Росприроднадзор рассчитал ущерб, нанесенный компанией экологии, он оценивается в 25,2 млн руб. Компания не стала компенсировать эту сумму добровольно, дело против нее рассматривается в суде. Росприроднадзор также обратился в минэкологии Подмосковья по поводу надзора за использованием и охраной озера Глушица. Кроме того, ведомство попросило главу городского округа Жуковский принять меры реагирования. Информация о наличии свалки была направлена в МЧС и Роспотребнадзор.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем зарегистрированной в городе Раменское компании ООО «Вымпел К» является Родион Кузин.

Самолет «Уральских авиалиний» должен был выполнить рейс из «Жуковского» в Симферополь. По информации «Уральских авиалиний», он был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы, что вызвало отказ силовых установок. Это была стая чаек, которых могла привлечь свалка мусора. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Согласно данным МЧС, пострадали 76 человек, один из них госпитализирован.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

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