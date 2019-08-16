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Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»

Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона». Доля в застройщике обошлась «Эталону» в 14,6 млрд руб. Сделка была профинансирована за счет восьмилетней кредитной линии от Сбербанка, уточняется в релизе.

Полный контроль над «Лидер-инвестом» позволит «Эталону» получить доступ к портфелю проектов стоимостью 86 млрд руб. и стать одним из лидеров столичного рынка, войдя в тройку крупнейших застройщиков, говорил ранее гендиректор группы Геннадий Щербина.

В феврале 2019 г. «Эталон» приобрел у корпорации Евтушенкова 51% «Лидер-инвеста». После этого «Система» объявила о покупке 25% акций «Эталона» у семьи основателя группы Вячеслава Заренкова, став ее крупнейшим акционером. Семья Заренкова остается совладельцем компании с 5,7% акций. Столько же принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, более 60% акций – в свободном обращении на Лондонской бирже.

«Лидер-инвест» развивает жилые проекты на месте автоматизированных телефонных станций, реорганизацией которых занимается «внучка» «Системы» – МГТС. В портфеле девелопера около 3 млн кв. м недвижимости, говорится на его сайте. Из них 1,9 млн кв. м – продаваемая площадь, сообщал ранее «Эталон». Крупнейшие проекты – жилой район Central Park на 270 000 кв. м в проекте Nagatino i-Land и «ЗиЛ-юг» (1,5 млн кв. м). Всего у компании в стадии строительства 31 проект.