Группа «Эталон» станет единственным владельцем застройщика «Лидер-инвест»

До сентября АФК «Система» продаст оставшиеся у нее 49% застройщика

Статья опубликована в № 4875 от 13.08.2019 под заголовком: Эталонный «Лидер-инвест»

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Петербургская группа «Эталон» купит 49% застройщика «Лидер-инвест» Группа «Эталон»

Петербургская группа «Эталон» купит 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Стороны подписали обязывающее соглашение, сообщили обе компании. В результате «Эталон» станет единственным владельцем «Лидер-инвеста». Сделка будет закрыта до конца августа, уточнил представитель «Системы».

В феврале 2019 г. «Эталон» приобрел у корпорации 51% «Лидер-инвеста», после чего «Система» объявила о покупке 25% акций «Эталона» у семьи основателя группы Вячеслава Заренкова, став ее крупнейшим акционером. Семья Заренкова остается совладельцем компании с 5,7% акций, столько же у фонда Baring Vostok Capital Partners, свыше 60% акций – в свободном обращении на Лондонской бирже.