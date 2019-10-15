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Главный пиарщик WeWork уволился после полугода работы

Директор по связям с общественностью в коворкинговой сети WeWork Джимми Аши ушел в отставку. Об этом рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией источник.

По его словам, Аши покинул должность в прошедшую среду, 8 октября. В компанию он пришел в апреле, т. е. проработал на посту только полгода. Этот срок был «отмечен постоянным потоком плохих новостей», отмечает Bloomberg.

Аши отказался предоставить комментарий о своей отставке.

У WeWork возникли проблемы после того, как она решила провести IPO. Компания разместила проспект эмиссии, но затем объявила о том, что откладывает первичное размещение из-за слабого интереса инвесторов. Изучая документацию, инвесторы, аналитики и журналисты обнаружили, как писал Business Insider, информацию о «потенциальных конфликтах интересов у Неймана и компании, о византийской корпоративной структуре, а также убытках, которые росли даже по мере удвоения доходов».

В конце сентября со своего поста согласился уйти гендиректор WeWork Адам Нейман – сооснователь сети.