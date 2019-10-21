Минстрой подготовит законопроект для борьбы с «потребительским терроризмом»

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Светлана Бочарова

Кремль: особого продвижения в подготовке саммита «нормандского формата» не наблюдается

Особого продвижения в подготовке саммита «нормандского формата» не наблюдается, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков: «Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется».

Москву несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров «нормандского формата», сказал журналистам Ушаков. Он напомнил, что договоренности советников были закреплены решениями контактной группы по урегулированию в Минске: был подписан согласованный текст «формулы Штайнмайера» – механизма, определяющего порядок наделения особым статусом самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, а также был согласован график разведения сил на двух участках линии соприкосновения – у Золотого и Петровского. «После этого начали поступать противоречивые сигналы из Киева», – отметил Ушаков. Кроме того, украинские националисты из батальонов «Азов», «Айдар» и «Донбасс» прибыли к Золотому и Петровскому и предприняли все усилия, чтобы не допустить разведения, добавил помощник президента России. Была угроза, что если будут отведены вооруженные силы Украины из этих районов, то националисты могли бы их занять, напомнил он. «Плюс противоречивые, неконструктивные заявления пресс-секретаря (представителя Киева в контактной группе Леонида – «Ведомости».) Кучмы по итогам работы контактной группы. Плюс невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского. И все это на фоне того, что националисты не только присутствуют в районе разведения сил, но и активизировались в самой столице, в Киеве», – отметил Ушаков.

Позиция Москвы относительно смысла проведения «нормандского саммита» остается неизменной, добавил Ушаков: российские власти готовы обсуждать «какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей», но не фиксировать «желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности». По словам Ушакова, Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились дать своим советникам, министерствам иностранных дел новые поручения об активизации подготовки к проведению саммита в «нормандском формате», а также о том, чтобы пытаться «состыковать и согласовать позиции» всех его участников.

Ранее помощники президентов России, Украины и других стран – участниц «нормандского формата» готовили саммит в Париже, на котором должны были впервые встретиться Путин и Зеленский. Проведение саммита ожидалось сначала в сентябре, затем в октябре, однако дата до сих пор не названа.

Путин и Меркель поговорили по телефону в субботу, отметил Ушаков. Кроме того, у Путина планируется телефонный разговор с еще одним участником «нормандского формата» – президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они должны поговорить в понедельник. По словам Ушакова, разговоры Путина с Меркель и Макроном объединяют две основные темы – Украина и Сирия: «С Меркель эти темы были обсуждены, и сегодня, я думаю, это предстоит сделать и с Макроном».