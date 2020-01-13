Количество россиян, готовых покупать жилье в новостройках, выросло на треть

В прошлом году изменились правила продажи квартир в строящихся домах. С 1 июля 2019 г. застройщики должны работать через счета эскроу, они привлекают проектное финансирование от банков и получают доступ к средствам дольщиков только после сдачи дома к эксплуатацию. Исключение сделано лишь для ряда проектов некоторых крупных компаний и объектов, находящихся в высокой стадии строительства. Проведенный ВЦИОМом опрос показал наличие доверия граждан России к механизму покупки жилья в новостройках с использованием счетов эскроу, сказано в сообщении Дом.РФ. По данным госкомпании, 84% респондентов дали положительную оценку изменениям законодательства о долевом строительстве.