Как строительные компании перенесли переход на эскроу-счета

Согласно отчету Дом.РФ по состоянию на 1 декабря 2019 г. в 81 регионе России строилось 113,1 млн кв. м жилья. Больше всего возводится в Москве (16,4 млн кв. м), Санкт-Петербурге (13,6 млн кв. м) и Московской области (12,3 млн кв. м). На долю 10 крупнейших застройщиков страны приходится в общей сложности около 20% рынка, или 22,2 млн кв. м жилья. Среди таких девелоперов – группа ПИК (7,4 млн кв. м), ЛСР (3,6 млн кв. м), SetlGroup (2,9 млн кв. м) и т. д. По данным Дом.РФ, по новой схеме уже возводится около 21% жилья – это 2400 домов на 24,3 млн кв. м, подсчитали в Дом.РФ. «Переход [на новую систему] состоялся», – резюмирует представитель Дом.РФ.