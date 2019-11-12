Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Где деньги взять

Российские застройщики адаптируются к новым правилам финансирования строек

Покупателям важнее цена, а не то, через счета эскроу идет продажа или по ДДУ

Крупные федеральные и московские компании уже демонстрируют уверенность. Региональным застройщикам приходится труднее. 

Покупателям все равно

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