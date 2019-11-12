Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Где деньги взять
Российские застройщики адаптируются к новым правилам финансирования строек
Покупателям важнее цена, а не то, через счета эскроу идет продажа или по ДДУ
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В настоящее время в РФ возводится 118,2 млн кв. м жилья, из них 18,4 млн строятся и продаются с использованием эскроу-счетов
Андрей Гордеев / Ведомости
Крупные федеральные и московские компании уже демонстрируют уверенность. Региональным застройщикам приходится труднее.
Покупателям все равно
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