Банкротства среди застройщиков участились

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Активизировался процесс банкротства девелоперов: с рынка уходят небольшие компании Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 января по 10 сентября 2019 г. в России выявлено 133 застройщика-банкрота, которые в совокупности возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 млн кв. м, говорится в отчете Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). Это сопоставимо с количеством банкротов за весь 2018 год: тогда банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства. Эти компании возводят 576 домов общей площадью 4,5 млн кв. м.

Среди банкротов 2019 г. подавляющее большинство – небольшие застройщики: у 103 в стадии строительства не более четырех домов (именно домов, а не жилых комплексов), говорит гендиректор РАСК Николай Алексеенко, в среднем жилая площадь этих домов не превышает 8000 кв. м. Логично, что среди банкротов в основном застройщики с небольшим портфелем, считает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая, только 17% российских застройщиков возводят больше 50 000 кв. м.