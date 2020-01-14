Структура «Газпрома» купила усадьбу в Крыму почти за 2 млрд рублей
Принадлежащее «Газпрому» ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» в середине декабря приобрело у администрации Крыма комплекс «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дирекцию имущества республики.
Аукцион по продаже усадьбы проводился в начале декабря с начальной ценой лота 1,975 млрд руб. Так как заявку подала только дочерняя компания «Газпрома», торги были признаны несостоявшимися. Однако заявка компании соответствовала условиям торгов, поэтому с ней был заключен договор, рассказали агентству в дирекции.
«Газпром» отказался от комментариев «Ведомостям».
Усадьба «Новый Кучук-Кой» расположена в поселке Парковое, в 23 км от Ялты. Усадьба была построена в начале XX в. чиновником и меценатом Яковом Жуковским, который был родственником жены художника Михаила Врубеля.
В сделку вошли памятники культурного значения – дача с гостевым домом и столовой, парк, несколько бассейнов, фонтан, грот и др. Новый собственник должен будет охранять памятники архитектуры и следить за их состоянием.