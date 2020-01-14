Структура «Газпрома» купила усадьбу в Крыму почти за 2 млрд рублей

Аукцион по продаже усадьбы проводился в начале декабря с начальной ценой лота 1,975 млрд руб. Так как заявку подала только дочерняя компания «Газпрома», торги были признаны несостоявшимися. Однако заявка компании соответствовала условиям торгов, поэтому с ней был заключен договор, рассказали агентству в дирекции.