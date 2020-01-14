АФI Development Льва Леваева проведет делистинг с Лондонской биржи
Девелоперская компания AFI Development может провести делистинг с Лондонской фондовой биржи 21 февраля, следует из ее сообщения.
Там сказано, что ее основной акционер, компания Flotonic Льва Леваева, еще осенью прошлого года сделал оферту о выкупе акций миноритариев по цене $0,3 за бумагу. В декабре цена была повышена до $0,394. В результате Flotonic было предложено выкупить 28,76% акций класса А и 26,40% акций класса В. Исходя из озвученных цен компания Леваева могла потратить на сделку $86–113 млн. Сама Flotonic стала владельцем 93,08% акций класса А и 91,84% акций класса В. Предложение о выкупе оставшихся бумаг будет действовать до 27 января.
AFI Development специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. Общий портфель компании – свыше 2 млн кв. м. Его стоимость – $1,25 млрд. Среди ее проектов торгово-развлекательный комплекс «Афимолл сити» (282 100 кв. м) в «Москва-сити», жилые комплексы «Одинбург» (677 000 кв. м) в Одинцове, AFI Residence Paveletskaya (140 500 кв. м) и т. д. Акции компании торговались на Лондонской фондовой бирже с 2007 г. Тогда она продала 19,1% своих акций за $1,4 млрд.