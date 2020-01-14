АФI Development Льва Леваева проведет делистинг с Лондонской биржи

Там сказано, что ее основной акционер, компания Flotonic Льва Леваева, еще осенью прошлого года сделал оферту о выкупе акций миноритариев по цене $0,3 за бумагу. В декабре цена была повышена до $0,394. В результате Flotonic было предложено выкупить 28,76% акций класса А и 26,40% акций класса В. Исходя из озвученных цен компания Леваева могла потратить на сделку $86–113 млн. Сама Flotonic стала владельцем 93,08% акций класса А и 91,84% акций класса В. Предложение о выкупе оставшихся бумаг будет действовать до 27 января.