Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка. Первым об этом сообщил РБК. Новый способ оплаты доступен на сайте девелопера.
С конца декабря с помощью запущенного сервиса проведено 12 сделок. Безналичная форма оплаты картой любого банка возможна только при внесении всей суммы стоимости квартиры. Чтобы оплатить покупку картой, сначала необходимо забронировать квартиру на сайте, введя личные данные и контакты. После этого покупатель получает доступ к личному кабинету, в котором можно совершить оплату.
При этом сделка может быть совершена только с помощью аккредитива (перевод денег на специальный счет, доступ к которому девелопер получает после регистрации сделки). В будущем каждая десятая квартира будет оплачиваться картой, считает зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Комиссий по онлайн-операциям для клиентов не предусмотрено, сказал он. Условия, на которых ПИК будет рассчитываться со Сбербанком за услугу, стороны не раскрыли.
В конце 2016 г. Сбербанк уже запускал тестовый проект по оплате недвижимости картами. Но тогда никто из девелоперов не имел необходимого функционала, эквайринг применялся только для бронирования квартир и других услуг, уточнили в банке.