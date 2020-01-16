Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

При этом сделка может быть совершена только с помощью аккредитива (перевод денег на специальный счет, доступ к которому девелопер получает после регистрации сделки). В будущем каждая десятая квартира будет оплачиваться картой, считает зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Комиссий по онлайн-операциям для клиентов не предусмотрено, сказал он. Условия, на которых ПИК будет рассчитываться со Сбербанком за услугу, стороны не раскрыли.