WSJ: Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн

Площадь поместья под названием Warner Estate составляет около 3,6 га. Его спроектировали в 1930-х гг. для президента Warner Bros. Джека Уорнера. На участке есть террасы, сады, несколько гостевых домов, теннисный корт и поле для гольфа. По данным WSJ, Геффен купил поместье в 1990 г. за $47,5 млн. Тогда это была самая крупная сделка с жилой недвижимостью в районе Лос-Анджелеса. Первым владельцем поместья был один из президентов компании Warner Bros. Джек Уорнер.