WSJ: Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Основатель и основной владелец Amazon Джефф Безос купил дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за $165 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, Безос купил его у медиамагната Дэвида Геффена без участия агентов по продаже недвижимости. Сделка стала рекордной для Лос-Анджелеса. Ранее ни один объект жилой недвижимости в Лос-Анджелесе и его пригородах не был продан за такую сумму, отмечает газета.
Площадь поместья под названием Warner Estate составляет около 3,6 га. Его спроектировали в 1930-х гг. для президента Warner Bros. Джека Уорнера. На участке есть террасы, сады, несколько гостевых домов, теннисный корт и поле для гольфа. По данным WSJ, Геффен купил поместье в 1990 г. за $47,5 млн. Тогда это была самая крупная сделка с жилой недвижимостью в районе Лос-Анджелеса. Первым владельцем поместья был один из президентов компании Warner Bros. Джек Уорнер.
Ранее в этом году, по данным WSJ, Безос купил три квартиры в Нью-Йорке за $80 млн, их общая площадь превышает 1500 кв. м. По данным Forbes, бизнесмен является самым богатым человеком в мире. Его состояние журнал оценивает в $131,3 млрд.