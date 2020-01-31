Джефф Безос стал лидером списка миллиардеров при скачке цен на акции Amazon

Reuters отмечает, что скачок цен на акции Amazon может вернуть онлайн-ритейлера в клуб компаний с рыночной капитализацией в $1 трлн и выше. Если рост акций продолжится в пятницу, 31 января, то это будет самый большой скачок для Amazon с октября 2017 г. Financial Times пишет, что причиной роста акций стала прибыль Amazon за предновогодний квартал, которая превзошла ожидания аналитиков. Чистая прибыль увеличилась до $3,3 млрд., на 10% по сравнению с годом ранее. Аналитики ожидали $1,97 млрд. Выручка за квартал выросла на 21% в годовом исчислении, до $87,4 млрд против прогнозных $86,1 млрд. Прибыль на акцию составила $6,47 против ожиданий в $3,96.