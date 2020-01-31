Джефф Безос стал лидером списка миллиардеров при скачке цен на акции Amazon
Основной акционер онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос вернул себе статус самого богатого человека в мире на росте акций компании на 13% в ходе торгов в четверг. Он прибавил к своему состоянию $13,2 млрд, теперь оно оценивается в $129,5 млрд, сообщил Bloomberg.
Безос снова подтвердил свой статус лидера списка, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса. 18 января она на несколько дней уступал первое место в рейтинге богатейших людей мира председателю и гендиректору холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, но позже тот сместился на второе место из-за возможных последствий коронавируса в Китае, а сейчас занимает третье место.
Reuters отмечает, что скачок цен на акции Amazon может вернуть онлайн-ритейлера в клуб компаний с рыночной капитализацией в $1 трлн и выше. Если рост акций продолжится в пятницу, 31 января, то это будет самый большой скачок для Amazon с октября 2017 г. Financial Times пишет, что причиной роста акций стала прибыль Amazon за предновогодний квартал, которая превзошла ожидания аналитиков. Чистая прибыль увеличилась до $3,3 млрд., на 10% по сравнению с годом ранее. Аналитики ожидали $1,97 млрд. Выручка за квартал выросла на 21% в годовом исчислении, до $87,4 млрд против прогнозных $86,1 млрд. Прибыль на акцию составила $6,47 против ожиданий в $3,96.
В 2019 г. Amazon вложила значительные средства в сокращение сроков доставки основных продуктов в 2000 городах США с двух дней до одного дня, выделив на это $1,5 млрд в квартал, что позволило увеличить объемы поставок. Значительный вклад в рост компании внесло «облачное» подразделение Amazon Web Services, отмечают в компании. Оно принесло $2,6 млрд из $3,9 млрд операционных доходов за квартал.