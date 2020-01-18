В списке богатейших людей мира впервые с начала года сменился лидер
Основной акционер интернет-гиганта Amazon Джефф Безос снова уступил первое место в рейтинге богатейших людей мира председателю и гендиректору холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, сообщает Forbes. Лидер в списке поменялся первый раз в 2020 г.
По оценке издания, состояние Арно к 18 января выросло до $117 млрд. Это на $1,4 млрд больше, чем у Безоса. На третьей строчке расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс со $110,6 млрд.
Состояние Арно за последние сутки выросло на $1,9 млрд на фоне подорожания акций LVMH: 17 января их стоимость увеличилась на 0,7%. Рост котировок связан с тем, что на этой неделе принадлежащий группе инкубатор бьюти-брендов Kendo выкупил остававшуюся долю косметического бренда Kat Von D. Кроме того, 15 января LVMH купила у компании Lucara Diamond крупнейший в мире неограненный алмаз размером с теннисный мяч.
Арно уже не в первый раз сменяет Безоса на верхней строчке списка богатейших людей мира. Последний раз это произошло в декабре прошлого года. В ноябре лидером ненадолго становился Гейтс после того, как Microsoft обошел Amazon в борьбе за контракт Пентагона на $10 млрд.