В списке богатейших людей мира впервые с начала года сменился лидер

Арно уже не в первый раз сменяет Безоса на верхней строчке списка богатейших людей мира. Последний раз это произошло в декабре прошлого года. В ноябре лидером ненадолго становился Гейтс после того, как Microsoft обошел Amazon в борьбе за контракт Пентагона на $10 млрд.