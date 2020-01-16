Louis Vuitton купил крупнейший в мире неограненный алмаз

Сделка подчеркивает амбиции Louis Vuitton в ювелирном бизнесе, пишет FT. В этом сегменте люксовых товаров он уступает по популярности таким брендам, как Cartier, Van Cleef & Arpels и Boucheron. Гендиректор Louis Vuitton Майкл Бурк намерен изменить ситуацию, поскольку считает, что ювелирные украшения обладают наибольшим потенциалом для роста бизнеса. Для этого в 2018 г. Louis Vuitton нанял бывшего креативного директора Tiffany Франческу Амфитеатроф, чтобы она возглавила его направление часов и ювелирных украшений. В ноябре 2019 г. группа LVMH, в которую входит модный дом, приобрела Tiffany за $16,2 млрд.