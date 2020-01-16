Louis Vuitton купил крупнейший в мире неограненный алмаз
Французский модный дом Louis Vuitton приобрел крупнейший в мире неограненный (на данный момент) алмаз, сообщает Financial Times. Драгоценный камень был добыт компанией Lucara Diamond в Ботсване в апреле 2019 г. и получил название «Севело», что в переводе с местного языка сетсвана означает «редкая находка».
Его масса – 1758 карат (351,6 г), он стал вторым самым крупным из когда-либо найденных алмазов в истории. Рекорд принадлежит камню «Кулиннан» («Звезда Африки»), найденному на территории ЮАР в 1905 г. Он весил 3106,75 карата.
Сумма сделки неизвестна, но Lucara получит «незначительную» предоплату и половину изготовленных из него бриллиантов, пишет Bloomberg. Остальные попадут в ювелирную коллекцию Louis Vuitton.
Сделка подчеркивает амбиции Louis Vuitton в ювелирном бизнесе, пишет FT. В этом сегменте люксовых товаров он уступает по популярности таким брендам, как Cartier, Van Cleef & Arpels и Boucheron. Гендиректор Louis Vuitton Майкл Бурк намерен изменить ситуацию, поскольку считает, что ювелирные украшения обладают наибольшим потенциалом для роста бизнеса. Для этого в 2018 г. Louis Vuitton нанял бывшего креативного директора Tiffany Франческу Амфитеатроф, чтобы она возглавила его направление часов и ювелирных украшений. В ноябре 2019 г. группа LVMH, в которую входит модный дом, приобрела Tiffany за $16,2 млрд.