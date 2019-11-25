Крупнейшая сделка на рынке люкса: LVMH купил Tiffany за $16,2 млрд

Tiffany – легендарный для США бренд со 182-летней историей, на который работают 14 000 человек и который продает свои украшения, часы и аксессуары через 300 бутиков. Продажи одного только бренда Tiffany сопоставимы со всем ювелирно-часовым подразделением LVMH (включает бренды Bulgari, Chaumet, Fred, Hublot и TAG Heuer; часы и ювелирные украшения также выпускаются под брендами Christian Dior, Louis Vuitton). В 2018 г. оно обеспечило 9% общей выручки LVMH, составившей 46,8 млрд евро. Tiffany в 2018 г. достигла рекордных для себя чистых продаж в размере $4,4 млрд и чистой прибыли в $586 млн, говорилось в ежегодном отчете компании.