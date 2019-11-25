Крупнейшая сделка на рынке люкса: LVMH купил Tiffany за $16,2 млрд
Холдинг LVMH объявил о покупке Tiffany & Co в понедельник, 25 ноября, соглашение достигнуто после нескольких недель переговоров. Сделка, которая должна быть закрыта в середине 2020 г., позволит LVMH, уже самому большому производителю товаров класса люкс (75 брендов, в том числе Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon, Bulgari), укрепить свои позиции в США, Китае и навязать еще большую конкуренцию в сегменте ювелирных украшений группе Richemont, владеющей маркой Cartier.
По сообщению европейских СМИ, первоначально Бернар Арно, владелец LVMH, предложил за американскую компанию $14,5 млрд, или $120 за акцию. Акционеры Tiffany & Co потребовали $140 за акцию. В результате стороны сошлись на $135 за акцию, или $16,2 млрд за всю компанию. На слухах о грядущей сделке акции Tiffany & Co выросли в конца октября с $98,55 до $126. В понедельник до открытия торгов на NYCE акции Tiffany торговались по $132,65.
В абсолютных цифрах покупка Tiffany – это крупнейшая сделка на рынке люкса. Предыдущий рекорд также принадлежал LVMH, когда летом 2017 г. холдинг докупил к уже имевшимся 74,1% Christian Dior Couture оставшиеся 25,9% за $13,1 млрд.
Tiffany – легендарный для США бренд со 182-летней историей, на который работают 14 000 человек и который продает свои украшения, часы и аксессуары через 300 бутиков. Продажи одного только бренда Tiffany сопоставимы со всем ювелирно-часовым подразделением LVMH (включает бренды Bulgari, Chaumet, Fred, Hublot и TAG Heuer; часы и ювелирные украшения также выпускаются под брендами Christian Dior, Louis Vuitton). В 2018 г. оно обеспечило 9% общей выручки LVMH, составившей 46,8 млрд евро. Tiffany в 2018 г. достигла рекордных для себя чистых продаж в размере $4,4 млрд и чистой прибыли в $586 млн, говорилось в ежегодном отчете компании.
С начала 2000-х гг. у Tiffany был непростой период, но после прихода нового исполнительного директора Алессандро Больоло (до этого работавшего в Bulgari) продажи вновь стали расти. Больоло пригласил нового креативного директора Рида Кракоффа (дизайнера, который превратил американскую марку аксессуаров Coach из старомодного бренда в одного из лидеров рынка в своем сегменте), сократил предложение недорогих вариантов подарков, модернизировал маркетинг в расчете на молодых покупателей и продолжил расширять деятельность в Китае. Сейчас Tiffany – самая диверсифицированная по предложению ювелирная компания в мире: она предлагает как серебряные украшения стоимостью $165, так и ювелирные изделия класса high jewerlery, которые изготавливают в единственном экземпляре.
Покупка Tiffany позволит LVMH существенно усилить конкуренцию с главным сейчас игроком ювелирно-часового рынка – компанией Richemont, владеющей ювелирными марками Cartier, Van Cleef & Arpels и Buccellati. Оборот Richemont согласно отчету за 2018–2019 финансовый год составил 13,989 млрд евро, операционная прибыль – 1,943 млрд евро. Рыночная капитализация – 42,2 млрд евро. Отдельных данных по брендам компания не публикует, но сообщает, что совокупная доля трех ювелирных брендов дает 51% от общей выручки. Львиную долю оборота дает Cartier, чья ежегодная выручка, по оценкам аналитиков, может составлять около 6–7 млрд евро.
Основная доля продаж Richemont приходится на Европу (29%) и Азию (46%). Продажи в Америке составляют 18%. Основными рынками для Tiffany являются американский (44%, из которых 90% – продажи в США) и азиатский (43%). Активную экспансию в Китай Tiffany начала с приходом нового гендиректора, сейчас у компании 35 магазинов в материковом Китае и 10 магазинов в Гонконге. Китай – основной рынок для LVMH, он дает 29% продаж. На Америку приходится 24%, из которых 18% дает США.
Но пока у LVMH не получалось успешно работать с американскими брендами. В 2001 г. холдинг купил Danna Karan, но все попытки вывести бренд из кризиса не увенчались успехом, и в 2016 г. LVMH продал компанию. Но в этом году еще до покупки Tiffany LVMH уже успел громко выступить на американском рынке. В октябре Арно лично открыл фабрику по производству сумок Louis Vuitton в Техасе. Компанию ему составили президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка.