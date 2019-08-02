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Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд

Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом. Это следует из финансовой отчетности компаний, которую проанализировал РБК. В частности, почти на миллиард рублей выросла годовая выручка Dior (рост составил 935 млн руб.) и Tiffany (852 млн руб.).

Больше всех по итогам прошлого года в России заработал бренд Chanel. Российская компания «Шанель» получила 13,7 млрд руб. выручки против 13,4 млрд руб. годом ранее. В числе лидеров оказались «дочки» Hugo Boss с 3,8 млрд руб. выручки и Prada (2,9 млрд руб.). Рекордный за последние пять лет результат показала и Louis Vuitton Moët Hennessy – ее выручка выросла с 7 млрд до 9,4 млрд руб. Dior заработал 2,4 млрд руб., Tiffany – 2,3 млрд руб. Почти удвоила выручку российская «дочка» Bvlgari (1 млрд руб. против 600 млн годом ранее).

Почти для всех проанализированных брендов результаты прошлого года стали лучшими как минимум с 2014 г. Только для Chanel самым прибыльным в России пока остается 2016 г., когда выручка составила 14,2 млрд руб.

В целом продажи люксовых модных брендов в России в 2018 г. выросли на 5% до 248 млрд руб., приводит РБК данные Fashion Consulting Group (FCG). По мнению гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, этому могли способствовать несколько факторов. Например, увеличение числа туристов из-за чемпионата мира. Кроме того, рост спроса на люкс внутри страны спровоцировали покупатели, которые раньше предпочитали совершать покупки за рубежом. На фоне роста цен на авиабилеты, курса валют, инфляции им стало выгоднее покупать люкс в России.

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