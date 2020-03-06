«Ташир» примет участие в строительстве «Парка будущего» на ВДНХ
Группа «Ташир» будет участвовать в строительстве «Парка будущего» на ВДНХ, она стала владельцем подрядчика проекта – ООО «Пиццаротти И. Е.», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». Изначально эта компания принадлежала итальянской Impresa Pizzarotti & C.S.p.A, в январе ее собственником стала ООО «Элида». В этой компании 50% принадлежат ООО «Манор». Совладельцы «Манора» Варужан Артенян и Васпурак Погосян также являются учредителями «Ташир капитала», «Ташир фонда», «Ташир-констракшн» и др., отмечает издание.
В группе «Ташир» «Коммерсанту» подтвердили, что получили контроль над «Пиццаротти И. Е.».
Проект парка аттракционов на ВДНХ «Парк будущего» существует с 2017 г. Он был частью программы реновации всей территории выставки. Парк планировалось разместить на юге ВДНХ, он должен был занять площадь в 17,3 га. Проектом предусмотрено строительство колеса обозрения. Его возведением занимается группа «Регионы» семьи Муцоевых. Подрядчик остальной части парка – «Пиццаротти И. Е.» – был определен в ходе торгов. С компанией был заключен контракт на 11,35 млрд руб. В торгах также участвовали две другие структуры «Ташира» – «Снабцентр» и «Девелопер билдинг».