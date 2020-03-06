«Ташир» примет участие в строительстве «Парка будущего» на ВДНХ

Проект парка аттракционов на ВДНХ «Парк будущего» существует с 2017 г. Он был частью программы реновации всей территории выставки. Парк планировалось разместить на юге ВДНХ, он должен был занять площадь в 17,3 га. Проектом предусмотрено строительство колеса обозрения. Его возведением занимается группа «Регионы» семьи Муцоевых. Подрядчик остальной части парка – «Пиццаротти И. Е.» – был определен в ходе торгов. С компанией был заключен контракт на 11,35 млрд руб. В торгах также участвовали две другие структуры «Ташира» – «Снабцентр» и «Девелопер билдинг».