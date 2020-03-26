Эксперты назвали самые благоприятные для самоизоляции районы Москвы
Наиболее подходящие для самоизоляции на время эпидемии коронавируса районы Москвы в основном находятся за МКАД, следует из исследования консультанта по недвижимости RRG и аналитической компании Habidatum. Самыми благоприятными названы Косино-Ухтомское, Щербинка, Южное Бутово, Сосенское, Внуково, Савелки, Внуковское и районы Зеленограда.
«Это постсоветские спальные районы с хорошо развитой и сложившейся инфраструктурой, где практически отсутствует офисная среда, невысокая концентрация дневного населения и его перемещения в течение дня», – говорится в исследовании. В этих районах либо совсем нет случаев заболевания коронавирусом, либо их число минимально.
Самыми неудачными для карантина районами аналитики назвали Тропарево-Никулино, Обручевское, Чертаново Центральное, Крылатское, Чертаново Северное, Раменки, Аэропорт, Хорошевское, Дорогомилово. На этих территориях высокая плотность населения и недостаточно развитая инфраструктура, посчитали эксперты.
При составлении рейтинга учитывались плотность ночного и дневного населения, обеспеченность магазинами с товарами повседневного спроса, супермаркетами, аптеками и поликлиниками, их близость к домам, а также количество зараженных коронавирусом в расчете на 100 000 жителей.
Эксперты рассматривали 130 районов, входящих в старые границы столицы, и часть новой Москвы.
Согласно данным оперативного штаба на 26 марта, в России коронавирусом заболели 840 человек, двое скончались. Больше всего инфицированных в Москве – 546.