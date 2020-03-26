Эксперты назвали самые благоприятные для самоизоляции районы Москвы

«Это постсоветские спальные районы с хорошо развитой и сложившейся инфраструктурой, где практически отсутствует офисная среда, невысокая концентрация дневного населения и его перемещения в течение дня», – говорится в исследовании. В этих районах либо совсем нет случаев заболевания коронавирусом, либо их число минимально.