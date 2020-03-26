В Москве будут закрыты кафе, магазины одежды и парки с 28 марта по 5 апреля
С 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары и парки, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Это дополнительные ограничения, которые вводятся на предстоящую нерабочую неделю – с 30 марта по 3 апреля. Кафе и рестораны будут работать на вынос.
Собянин также рекомендовал не ходить в церкви и мечети и другие религиозные объекты. Парки ВДНХ, Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково» будут закрыты.
Через несколько минут после публикации указа Собянина об аналогичных мерах объявил губернатор Московской области.
До этого торговым комплексам поручили только закрыть все размещенные в них спортивные, детские и развлекательные центры. Ранее Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями людей с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома и посещать магазин или аптеку только при крайней необходимости.
25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю – с 30 марта по 3 апреля – нерабочей. Это одна из мер для профилактики распространения коронавируса нового типа. Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами за исключением рейсов, выделенных для возвращения россиян. Студенты с 28 марта по 5 апреля уйдут на каникулы. С 16 марта из-за рисков распространения коронавируса вузы перешли на дистанционное обучение. В ведущих университетах для учащихся стали доступны бесплатные онлайн-курсы.
В России, по данным оперативного штаба на 25 марта, коронавирус подтвержден у 658 человек. Больше всего заболевших в Москве – 410. Помимо Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). 29 человек выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире выявлено 375 498 случаев заболевания коронавирусом, из них 16 362 закончились летальным исходом.