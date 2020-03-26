В Москве будут закрыты кафе, магазины одежды и парки с 28 марта по 5 апреля

До этого торговым комплексам поручили только закрыть все размещенные в них спортивные, детские и развлекательные центры. Ранее Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями людей с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома и посещать магазин или аптеку только при крайней необходимости.