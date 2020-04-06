Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Ранее Минэкономразвития направило Мишустину проект постановления о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. В нем перенос оплаты аренды помещений с 1 апреля по 1 октября 2020 г. на следующий год носил обязательный характер. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка говорили, что отсрочка по уплате налога на имущество не компенсирует в полной мере всех расходов владельцам объектов коммерческой недвижимости. По их словам, чтобы избежать дефолтов, государство должно помочь с реструктуризацией долгов.