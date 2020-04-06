Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями. Это следует из постановления, которое 3 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был опубликован только сегодня.
В постановлении сказано, что отсрочка по арендным платежам может быть предоставлена с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации до 1 октября 2020 г. Оплатить задолженность компании смогут с 1 января 2021 г. по 1 января 2023 г. При этом правительство рекомендует губернаторам и органам местного самоуправления оказать владельцам коммерческих объектов «меры поддержки по уплате налога на имущество».
Ранее Минэкономразвития направило Мишустину проект постановления о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. В нем перенос оплаты аренды помещений с 1 апреля по 1 октября 2020 г. на следующий год носил обязательный характер. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка говорили, что отсрочка по уплате налога на имущество не компенсирует в полной мере всех расходов владельцам объектов коммерческой недвижимости. По их словам, чтобы избежать дефолтов, государство должно помочь с реструктуризацией долгов.