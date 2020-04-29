В Москве из-за эпидемии COVID-19 упали цены на арендное жилье

Введение режима самоизоляции резко увеличило спрос на аренду загородной недвижимости. В результате цены на посуточную аренду в этом сегменте выросли сильнее, чем перед новым годом: если в начале марта за дом в Подмосковье в среднем просили 16 500 руб., сейчас — 18 000 руб. за сутки. В итоге всего за один месяц цены на долгосрочную аренду домов выросли на 18% — с 85 000 руб. в марте до 100 000 в апреле, отмечают аналитики «Яндекс-Недвижимости».