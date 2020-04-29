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В Москве из-за эпидемии COVID-19 упали цены на арендное жилье

Ведомости

Эпидемия коронавируса и введение режима самоизоляции в Москве привели к падению спроса и проседанию цен на арендное жилье. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость», которые проанализировали арендные ставки на квартиры и загородные дома с марта по апрель текущего года.

Некоторые собственники уже в конце марта начали размещать объявления об аренде квартир на период самоизоляции или со скидкой на это время, что отразилось на среднемесячных ставках. Так, средняя стоимость аренды квартиры в Москве с начала года упала на 25%: с 53 000 руб. до 46 000 руб. 

Наиболее заметно просели в цене двухкомнатные квартиры – с 54 500 руб. в январе до 48 000 руб. в середине апреля, при этом максимальное снижение ставок пришлось на первые недели ввода режима самоизоляции. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении трехкомнатных квартир: с начала года арендные ставки упали с 96 000 руб. до 90 000 руб., говорится в исследовании «Яндекс.Недвижимости».

На самом популярном сегменте аренды — однокомнатных квартирах — кризис отразился меньше всего. В начале марта средняя ставка держалась на уровне 37 000 руб., в середине месяца снизилась до 36 000 руб., а в апреле опустилась до 35 000 руб.

Введение режима самоизоляции резко увеличило спрос на аренду загородной недвижимости. В результате цены на посуточную аренду в этом сегменте выросли сильнее, чем перед новым годом: если в начале марта за дом в Подмосковье в среднем просили 16 500 руб., сейчас — 18 000 руб. за сутки. В итоге всего за один месяц цены на долгосрочную аренду домов выросли на 18% — с 85 000 руб. в марте до 100 000 в апреле, отмечают аналитики «Яндекс-Недвижимости». 

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных