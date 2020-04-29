В Москве из-за эпидемии COVID-19 упали цены на арендное жилье
Эпидемия коронавируса и введение режима самоизоляции в Москве привели к падению спроса и проседанию цен на арендное жилье. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость», которые проанализировали арендные ставки на квартиры и загородные дома с марта по апрель текущего года.
Некоторые собственники уже в конце марта начали размещать объявления об аренде квартир на период самоизоляции или со скидкой на это время, что отразилось на среднемесячных ставках. Так, средняя стоимость аренды квартиры в Москве с начала года упала на 25%: с 53 000 руб. до 46 000 руб.
Наиболее заметно просели в цене двухкомнатные квартиры – с 54 500 руб. в январе до 48 000 руб. в середине апреля, при этом максимальное снижение ставок пришлось на первые недели ввода режима самоизоляции. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении трехкомнатных квартир: с начала года арендные ставки упали с 96 000 руб. до 90 000 руб., говорится в исследовании «Яндекс.Недвижимости».
На самом популярном сегменте аренды — однокомнатных квартирах — кризис отразился меньше всего. В начале марта средняя ставка держалась на уровне 37 000 руб., в середине месяца снизилась до 36 000 руб., а в апреле опустилась до 35 000 руб.
Введение режима самоизоляции резко увеличило спрос на аренду загородной недвижимости. В результате цены на посуточную аренду в этом сегменте выросли сильнее, чем перед новым годом: если в начале марта за дом в Подмосковье в среднем просили 16 500 руб., сейчас — 18 000 руб. за сутки. В итоге всего за один месяц цены на долгосрочную аренду домов выросли на 18% — с 85 000 руб. в марте до 100 000 в апреле, отмечают аналитики «Яндекс-Недвижимости».