«Яндекс» назвал московские дома с самыми дорогими квартирами

В среднем по Москве стоимость жилья в сталинских домах остается довольно высокой – 233 000 руб. за кв. м. Однако новые дома дорожают быстрее – на 16% за два года, тогда как сталинки за тот же период выросли в цене на 12%. Самые дешевые – хрущевки и брежневки, квадратный метр в которых стоит 202 000 руб. и 193 000 руб. соответственно. При этом за счет высокого спроса цены на них растут быстрее, чем на все остальные дома: за два года брежневки подорожали на 19%, а хрущевки, во многом благодаря программе реновации, – на 23%. Именно на такие дома в «Яндекс.Недвижимости» приходится больше половины всех запросов от потенциальных покупателей.