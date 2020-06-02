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«Яндекс» назвал московские дома с самыми дорогими квартирами

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Самое дорогое жилье (исключая элитный сегмент) в Москве продается в дореволюционных домах: квадратный метр в таких квартирах стоит в среднем более 400 000 руб., выяснили аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость». Высокая стоимость обусловлена тем, что старый жилой фонд сконцентрирован в центре города, в ряде случаев такие дома признаны памятниками архитектуры. Из-за высокой цены и небольшого спроса квартиры в них дорожают медленно – на 1,5% в год.

На втором месте по стоимости – дома 1920-1930-х годов постройки, в них квадратный метр достигает 284 000 руб. Большинство из них возведены по индивидуальным проектам и также расположены в центре. В некоторых зданиях-памятниках, например в доме Моссельпрома, стоимость квадратного метра составляет 500 000–600 000 руб., что сопоставимо с ценниками на современное элитное жилье.

Тройку самых дорогих типов домов замыкают современные жилые комплексы, где цена квадратного метра в среднем составляет 251 000 руб. При этом чем дальше от центра, тем более дорогими (для конкретного района) они оказываются. Так, например, квадратный метр в современном доме у МКАД стоит в среднем 219 000 руб., в брежневке – 197 000 руб., в сталинке – 160 000 руб., в хрущевке – 154 000 руб.

В среднем по Москве стоимость жилья в сталинских домах остается довольно высокой – 233 000 руб. за кв. м. Однако новые дома дорожают быстрее – на 16% за два года, тогда как сталинки за тот же период выросли в цене на 12%. Самые дешевые – хрущевки и брежневки, квадратный метр в которых стоит 202 000 руб. и 193 000 руб. соответственно. При этом за счет высокого спроса цены на них растут быстрее, чем на все остальные дома: за два года брежневки подорожали на 19%, а хрущевки, во многом благодаря программе реновации, – на 23%. Именно на такие дома в «Яндекс.Недвижимости» приходится больше половины всех запросов от потенциальных покупателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных