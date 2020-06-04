Минстрой отказался от использования термина «жилье экономкласса»

Утверждены и критерии, по которым жилье можно считать «стандартным». К такому жилью будут относиться квартиры площадью до 150 кв. м на земельном участке до 1500 кв. м, блоки до 130 кв. м в составе жилого дома блокированной застройки, а также квартиры до 100 кв. м в доме, где есть доступ для инвалидов и с классом энергетической эффективности B и выше.