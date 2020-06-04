Минстрой отказался от использования термина «жилье экономкласса»
Минстрой России больше не будет использовать термин «жилье экономкласса». Теперь такая недвижимость будет называться «стандартной», говорится в сообщении ведомства. Такой документ вступит в силу 6 июня.
Утверждены и критерии, по которым жилье можно считать «стандартным». К такому жилью будут относиться квартиры площадью до 150 кв. м на земельном участке до 1500 кв. м, блоки до 130 кв. м в составе жилого дома блокированной застройки, а также квартиры до 100 кв. м в доме, где есть доступ для инвалидов и с классом энергетической эффективности B и выше.
В «стандартном жилье» должны быть установлены металлическая входная дверь, межкомнатные двери, окна с подоконниками. Стены должны быть выровнены и покрашены или оклеены обоями. Установлены требования для пола и потолка. На полу Минстрой требует напольное покрытие, на кухне – мойку с тумбой, плиту и вентиляционную решетку, в ванной – гидроизоляцию, сантехнику, смесители и осветительные приборы.
В начале 2018 г. президент России Владимир Путин подписал закон о замене термина «жилье экономкласса» на «стандартное жилье». Впервые идею переименовать жилье экономкласса в стандартное высказал летом 2016 г. тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он назвал термин «экономический класс» унизительным. К жилью экономкласса относились квартиры с минимальной площадью 28 кв. м.