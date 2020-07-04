Мишустину предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

В письме депутат напомнил, что сейчас при покупке жилья официально трудоустроенный человек может совершить возврат НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн руб. или с суммы до 3 млн руб. по процентам по кредиту. Но эти суммы далеки от реальной стоимости квартир, особенно в крупных российских городах, отмечает Федоров. Он предлагает эти суммы увеличить вдвое, «до фактической стоимости недвижимости»: до 4 млн и 6 млн руб. соответственно. По его мнению, пересмотр сумм повысит доступность жилья для российских семей.