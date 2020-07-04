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Мишустину предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

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Член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил вдвое увеличить суммы, на которые россияне могут оформить налоговый вычет при покупке недвижимости. сообщает RT со ссылкой на копию письма, направленного премьеру Михаилу Мишустину.

В письме депутат напомнил, что сейчас при покупке жилья официально трудоустроенный человек может совершить возврат НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн руб. или с суммы до 3 млн руб. по процентам по кредиту. Но эти суммы далеки от реальной стоимости квартир, особенно в крупных российских городах, отмечает Федоров. Он предлагает эти суммы увеличить вдвое, «до фактической стоимости недвижимости»: до 4 млн и 6 млн руб. соответственно. По его мнению, пересмотр сумм повысит доступность жилья для российских семей.

Ранее президент Владимир Путин предложил разрешить получение льготной ипотеки под 6,5% семьям, желающим приобрести в российских регионах новое жилье стоимостью до 6 млн руб., а в Москве и Санкт-Петербурге ‒ стоимостью до 12 млн руб.

Ранее по теме: Ставки выданной ипотеки рухнули до исторического минимума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных