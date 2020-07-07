Публикация плана реновации в Москве перенесена из-за коронавируса
График переселения жителей Москвы из домов, участвующих в программе реновации, будет опубликован «скорее к концу года», передает «Коммерсантъ» заявление Москомархитектуры. Адресный план должен был быть опубликован 30 июня, однако к этому времени он так и не появился публично. Задержка произошла «в связи с пандемией», сказали в Москомархитектуре.
Большинство планов прошли общественные слушания, сейчас они находятся на доработке, уточнили в ведомстве. Представители Москомархитектуры отметили «Коммерсанту», что параллельно с доработкой планов разрабатываются этапы их реализации, при этом строительство стартовых домов и переселение в них жителей хрущевок не прекращается.
Программа реновации жилищного фонда в Москве началась в 2017 г., она подразумевает снос и расселение жителей ветхих домов и пятиэтажных домов-хрущевок. Адресный план должен был быть опубликован к 31 декабря 2019 г., позднее сроки перенесли на 30 июня 2020 г.