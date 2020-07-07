Публикация плана реновации в Москве перенесена из-за коронавируса

График переселения жителей Москвы из домов, участвующих в программе реновации, будет опубликован «скорее к концу года», передает «Коммерсантъ» заявление Москомархитектуры. Адресный план должен был быть опубликован 30 июня, однако к этому времени он так и не появился публично. Задержка произошла «в связи с пандемией», сказали в Москомархитектуре.