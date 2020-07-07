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Публикация плана реновации в Москве перенесена из-за коронавируса

Ведомости

График переселения жителей Москвы из домов, участвующих в программе реновации, будет опубликован «скорее к концу года», передает «Коммерсантъ» заявление Москомархитектуры. Адресный план должен был быть опубликован 30 июня, однако к этому времени он так и не появился публично. Задержка произошла «в связи с пандемией», сказали в Москомархитектуре.

Большинство планов прошли общественные слушания, сейчас они находятся на доработке, уточнили в ведомстве. Представители Москомархитектуры отметили «Коммерсанту», что параллельно с доработкой планов разрабатываются этапы их реализации, при этом строительство стартовых домов и переселение в них жителей хрущевок не прекращается.

Программа реновации жилищного фонда в Москве началась в 2017 г., она подразумевает снос и расселение жителей ветхих домов и пятиэтажных домов-хрущевок. Адресный план должен был быть опубликован к 31 декабря 2019 г., позднее сроки перенесли на 30 июня 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных