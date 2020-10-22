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Девелопер «Самолет» назвал оценку компании в преддверии IPO

Ведомости

Девелоперская группа компаний «Самолет» установила цену на акцию на уровне 950-1100 руб. в преддверии первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже. Таким образом, компания оценила себя 57-66 млрд руб., говорится в сообщении девелопера. 

Продающий акционер — ООО «Юридическое агентство «Московия», подконтрольное одному из основных акционеров компании Павлу Голубкову. «Московия» планирует разместить до 3,079 млн обыкновенных акций. Предложение оценивается в 2,9-3,4 млрд руб. 

Доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала. Ожидается, что торги ими начнутся 29 октября.

Ранее оценку активов девелопера провела консалтинговая компания Cushman & Wakefield, сообщали «Ведомости» со ссылкой на документ. По ее данным, стоимость всех активов компании превышает 200 млрд руб. В документе сказано, что стоимость портфеля компании, который на данный момент превышает 15 млн кв. м, составила 176,9 млрд руб., в 10 млрд руб. оценены генподрядные договоры, в 9 млрд руб. – бренд «Самолета», остальную стоимость составили технологические активы и земли под строительство коммерческой недвижимости. Ранее девелопер сообщал лишь о стоимости своего портфеля: на конец 2019 г., по данным JLL, у компании было 12,1 млн кв. м жилой недвижимости, ее оценили в 117,5 млрд руб.

«Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Москве и области. Среди проектов группы – жилые комплексы «Новоданиловская, 8» у метро «Тульская», «Алхимово» и «Остафьево» в новой Москве, «Пригород Лесное» рядом с Видным и т. д. Крупнейшие акционеры компании – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из структур группы, «Самолет две столицы», – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее по теме: Девелопер «Самолет» провел оценку активов перед IPO

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных