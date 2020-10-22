Девелопер «Самолет» назвал оценку компании в преддверии IPO

Ранее оценку активов девелопера провела консалтинговая компания Cushman & Wakefield, сообщали «Ведомости» со ссылкой на документ. По ее данным, стоимость всех активов компании превышает 200 млрд руб. В документе сказано, что стоимость портфеля компании, который на данный момент превышает 15 млн кв. м, составила 176,9 млрд руб., в 10 млрд руб. оценены генподрядные договоры, в 9 млрд руб. – бренд «Самолета», остальную стоимость составили технологические активы и земли под строительство коммерческой недвижимости. Ранее девелопер сообщал лишь о стоимости своего портфеля: на конец 2019 г., по данным JLL, у компании было 12,1 млн кв. м жилой недвижимости, ее оценили в 117,5 млрд руб.