Девелопер «Самолет» провел оценку активов перед IPO

Девелопер «Самолет» провел оценку активов перед IPOИх стоимость превысила 200 млрд рублей
Стоимость всех активов группы «Самолет» превысила 200 млрд руб. Это следует из отчета оценки девелопера, проведенной консалтинговой компанией Cushman & Wakefield. «Ведомости» с ним ознакомились, его подлинность подтвердил партнер Cushman & Wakefield Константин Лебедев. Представитель «Самолета» от комментариев отказался.
В документе сказано, что стоимость портфеля компании, который на данный момент превышает 15 млн кв. м, составила 176,9 млрд руб., в 10 млрд руб. оценены генподрядные договоры, в 9 млрд руб. – бренд «Самолета», остальную стоимость составили технологические активы и земли под строительство коммерческой недвижимости. Ранее девелопер сообщал лишь о стоимости своего портфеля: на конец 2019 г., по данным JLL, у компании было 12,1 млн кв. м жилой недвижимости, ее оценили в 117,5 млрд руб.