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Девелопер «Самолет» провел оценку активов перед IPO

Их стоимость превысила 200 млрд рублей
Антон Филатов Юлия Акиньшина
И это тоже проект группы «Самолет» /Максим Стулов / Ведомости

Стоимость всех активов группы «Самолет» превысила 200 млрд руб. Это следует из отчета оценки девелопера, проведенной консалтинговой компанией Cushman & Wakefield. «Ведомости» с ним ознакомились, его подлинность подтвердил партнер Cushman & Wakefield Константин Лебедев. Представитель «Самолета» от комментариев отказался.

В документе сказано, что стоимость портфеля компании, который на данный момент превышает 15 млн кв. м, составила 176,9 млрд руб., в 10 млрд руб. оценены генподрядные договоры, в 9 млрд руб. – бренд «Самолета», остальную стоимость составили технологические активы и земли под строительство коммерческой недвижимости. Ранее девелопер сообщал лишь о стоимости своего портфеля: на конец 2019 г., по данным JLL, у компании было 12,1 млн кв. м жилой недвижимости, ее оценили в 117,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных