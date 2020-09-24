Московский рынок новостроек оправился от кризиса

Московский рынок новостроек оправился от кризисаПродажи квартир в столице за лето выросли
За восемь месяцев 2020 г. в Москве было зарегистрировано 41 729 договоров долевого участия на покупку квартир, следует из сообщения Росреестра. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее после отмены карантина из-за пандемии коронавируса количество сделок с новостройками растет каждый месяц. В июне было продано 4855 (в июне 2019 г. – 11 677, это абсолютный рекорд рынка), в июле – 5159 (в 2019 г. – 5652), а в августе – 7069 квартир (в 2019 г. – 4987).
После снятия режима самоизоляции продажи на рынке новостроек Москвы действительно выросли, подтверждает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. К примеру, в июне было реализовано на 57% больше квартир, чем месяцем ранее. В июле продажи увеличились на 6%, в августе – на 37%, говорит она. Эту тенденцию подтверждает и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. «Это закономерное следствие снятия ограничений на передвижение людей, работу офисов продаж и всех ведомств», – объясняет она. Наибольшим спросом, по словам Доброхотовой, пользовались проекты группы ПИК, ЛСР, «Донстроя» и MR Group, они в течение лета продавали по 70–200 лотов в месяц.
На рост продаж в большей степени повлияла льготная ипотека, считает коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим. Программа субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам до 6,5% была запущена в апреле этого года в рамках поддержки строительной отрасли по поручению президента Владимира Путина. Воспользоваться ею можно было лишь при покупке квартир стоимостью до 8 млн руб. в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в других регионах. В июне этот лимит был увеличен до 12 млн и 6 млн руб. соответственно. Кроме того, правительство снизило первоначальный взнос для этой программы с 20 до 15%. В данный момент обсуждается вопрос продления льготной ипотеки, говорил ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Эта программа привела к тому, что средний платеж по ипотечным кредитам снизился примерно на 25%, что привело к росту спроса на новостройки, объясняет Боим.
С ней согласен и представитель группы ЛСР, который отмечает, что каждый второй покупатель в Москве воспользовался льготной ипотекой.
Росту спроса на жилье на первичном рынке способствовали не только снятие ограничений и льготные условия кредитования, а еще и нестабильная макроэкономическая ситуация, говорит управляющий партнер компании «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский. По его словам, на фоне снижения курса рубля люди с накоплениями активно вкладывали свободные средства в недвижимость, причем среди частных инвесторов стало появляться все больше ипотечных заемщиков.
Представитель «Дон-строй инвеста» обращает внимание на снижение ставок по депозитам, что, по его мнению, также повлияло на то, что люди стали активнее покупать жилую недвижимость. «По некоторым проектам компании инвестиционная доходность объектов в 3,5 раза превышает ставки по депозитам», – объясняет собеседник «Ведомостей». Он также говорит, что в первом полугодии «Дон-строй инвест» заключил более 2000 сделок, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Увеличение спроса на новостройки уже привело к росту цен на квартиры, уверяют опрошенные «Ведомостями» участники рынка. С июня по август, несмотря на только начавшееся восстановление рынка, они подорожали в среднем на 4% в сегменте комфорт-класса и на 5% в бизнес-классе, говорит директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Это подтверждают и девелоперы.
У группы «Самолет», по словам управляющего директора девелопера Дмитрия Волкова, цены за последние три месяца выросли на 15%, а с начала года – на 20%. Средняя стоимость квартир в проектах MR Group с июля по август увеличилась на 16%, рассказывает заместитель гендиректора компании Ирина Дзюба. По данным ЦИАНа на август 2020 г., сейчас 1 кв. м в московских новостройках стоит в среднем 210 800 руб., это на 2,1% больше, чем в июле. Общий же рост цен за год составил 10,3%. Если не произойдет второй волны пандемии или новых экономических потрясений, то умеренный рост стоимости квартир продолжится и составит 7–10% по итогам года, прогнозирует Литинецкая. При неблагоприятном сценарии, по ее словам, цены останутся на прежнем уровне, но падать точно не будут.
Родионцев же ожидает, что до конца года новостройки в Москве подорожают на 3%. Росту продаж будет способствовать ипотечное кредитование, говорит он.