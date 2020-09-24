Московский рынок новостроек оправился от кризиса

На рост продаж в большей степени повлияла льготная ипотека, считает коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим. Программа субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам до 6,5% была запущена в апреле этого года в рамках поддержки строительной отрасли по поручению президента Владимира Путина. Воспользоваться ею можно было лишь при покупке квартир стоимостью до 8 млн руб. в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в других регионах. В июне этот лимит был увеличен до 12 млн и 6 млн руб. соответственно. Кроме того, правительство снизило первоначальный взнос для этой программы с 20 до 15%. В данный момент обсуждается вопрос продления льготной ипотеки, говорил ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Эта программа привела к тому, что средний платеж по ипотечным кредитам снизился примерно на 25%, что привело к росту спроса на новостройки, объясняет Боим.