ВТБ продал гостиницу «Пекин»
«Мы продали. Там с расчетами немного задержка, но в принципе они заплатили первоначальный взнос и просят отсрочить следующие платежи», — сказал он.
Владелец «Пекина», входящий в группу ВТБ «Галс-Девелопмент», объявил о готовящейся продаже актива компании «Гостиничный Комплекс "Жемчужина"» в январе этого года. Стороны планировали закрыть сделку до 31 июля, финансовые условия не раскрывались.
Гостиница «Пекин» построена в 1939-1958 гг. в центре Москвы по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д.5. В пешей доступности от объекта находятся Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи столицы. В июне 2019 года «Галс-Девелопмент» пыталась продать гостиницу на открытых торгах за 5,67 млрд рублей, но аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» владеет одноименным отелем в Сочи. Согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2020 года, 34,04% акций АО принадлежит кипрской Pecomalco Investments Limited, конечный бенефициар неизвестен.