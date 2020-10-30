ВТБ продал гостиницу «Пекин»

Гостиница «Пекин» построена в 1939-1958 гг. в центре Москвы по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д.5. В пешей доступности от объекта находятся Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи столицы. В июне 2019 года «Галс-Девелопмент» пыталась продать гостиницу на открытых торгах за 5,67 млрд рублей, но аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.