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Мутко назвал средний срок погашения ипотечного кредита в России

Ведомости

Средний срок погашения рассчитанного на 20 лет ипотечного кредита в России составляет 7-9 лет, рассказал журналистам генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Люди двадцатилетние кредиты гасят в диапазоне семи-девяти лет», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Мутко, сегодня средняя рыночная ставка по ипотеке в России составляет порядка 8% годовых.

По расчетам «Дом.РФ», по итогам текущего года число выданных гражданам жилищных кредитов составит 1,7 млн. Их общий объем оценивается в 4 трлн руб., что является максимальным показателем за все время. Предыдущий рекорд по ипотеке был зафиксирован по итогам 2018 г. — 3,01 трлн руб. Этот порог выдачи займов на покупку жилья преодолели за первые 10 месяцев 2020 г., рассказали ранее аналитики «Дом.РФ» и Frank RG.

Рост выдачи ипотечных кредитов в России, по словам Мутко, обусловлен льготными программами, действующими в стране.

Основная из них была запущена в апреле этого года и действует до 1 июля 2021 г. Она позволяет приобрести квартиру в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Также поддержку гражданам, желающим улучшить свои жилищные условия, оказывают программы семейной и дальневосточной ипотеки, а также выплаты в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки для многодетных семей, заявил гендиректор «Дом.РФ».

29 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что только 6% граждан имеют ипотеку. Тогда она пояснила, что данный показатель обусловлен маленьким сроком «жизни» ипотечного кредита в стране в отличие от других государств, так как россияне стараются быстрее избавиться от задолженности.

Ранее по теме: Набиуллина назвала долю россиян с ипотекой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных