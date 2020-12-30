Мутко назвал средний срок погашения ипотечного кредита в России
Средний срок погашения рассчитанного на 20 лет ипотечного кредита в России составляет 7-9 лет, рассказал журналистам генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
«Люди двадцатилетние кредиты гасят в диапазоне семи-девяти лет», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Мутко, сегодня средняя рыночная ставка по ипотеке в России составляет порядка 8% годовых.
По расчетам «Дом.РФ», по итогам текущего года число выданных гражданам жилищных кредитов составит 1,7 млн. Их общий объем оценивается в 4 трлн руб., что является максимальным показателем за все время. Предыдущий рекорд по ипотеке был зафиксирован по итогам 2018 г. — 3,01 трлн руб. Этот порог выдачи займов на покупку жилья преодолели за первые 10 месяцев 2020 г., рассказали ранее аналитики «Дом.РФ» и Frank RG.
Рост выдачи ипотечных кредитов в России, по словам Мутко, обусловлен льготными программами, действующими в стране.
Основная из них была запущена в апреле этого года и действует до 1 июля 2021 г. Она позволяет приобрести квартиру в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Также поддержку гражданам, желающим улучшить свои жилищные условия, оказывают программы семейной и дальневосточной ипотеки, а также выплаты в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки для многодетных семей, заявил гендиректор «Дом.РФ».
29 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что только 6% граждан имеют ипотеку. Тогда она пояснила, что данный показатель обусловлен маленьким сроком «жизни» ипотечного кредита в стране в отличие от других государств, так как россияне стараются быстрее избавиться от задолженности.