Мутко назвал средний срок погашения ипотечного кредита в России

Основная из них была запущена в апреле этого года и действует до 1 июля 2021 г. Она позволяет приобрести квартиру в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Также поддержку гражданам, желающим улучшить свои жилищные условия, оказывают программы семейной и дальневосточной ипотеки, а также выплаты в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки для многодетных семей, заявил гендиректор «Дом.РФ».