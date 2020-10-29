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Набиуллина назвала долю россиян с ипотекой

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Около 6% граждан России на данный момент имеют ипотечный кредит, рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Сейчас у нас уровень проникновения ипотеки не очень большой. У нас где-то 6% людей имеют ипотеку. Поэтому потенциал (роста рынка ипотеки. — Прим. ред.) есть, но он должен развиваться поступательно, без этих "пузырей"», — сказала председатель ЦБ.

Она отметила, что в других странах доля граждан с ипотекой доходит до 50%, однако это является результатом «накопления» числа таких заемщиков, поскольку жилищные кредиты берутся на долгий срок. При этом в России срок «жизни» ипотечного кредита меньше, так как люди стараются быстрее избавиться от задолженности, пояснила Набиуллина.

Она также добавила, что расширение ипотечного кредитования зависит от уровня доходов населения и их распределения. «Если у вас все доходы в основном у небольшой части населения, сколько они могут квартир купить? Очень важно, чтобы здесь был средний класс», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что пока регулятор не видит рисков появления «ипотечных пузырей» в России или угроз финансовой стабильности из-за действия льготной ипотечной программы под 6,5%. ЦБ в данный момент отслеживает в том числе рост цен на жилье в связи со снижением ипотечных ставок. «Пока эффект от снижения ставок превышает эффект роста стоимости жилья», — заявила Набиуллина.

Ранее по теме: Набиуллина высказалась против постоянного действия программы льготной ипотеки

23 октября в ходе пресс-конференции Набиуллина высказалась против постоянного действия программы льготной ипотеки. «Действительно, удачный очень антикризисный инструмент, но это, на мой взгляд, не повод делать его постоянным инструментом», — сказала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных