Набиуллина назвала долю россиян с ипотекой
Около 6% граждан России на данный момент имеют ипотечный кредит, рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!».
«Сейчас у нас уровень проникновения ипотеки не очень большой. У нас где-то 6% людей имеют ипотеку. Поэтому потенциал (роста рынка ипотеки. — Прим. ред.) есть, но он должен развиваться поступательно, без этих "пузырей"», — сказала председатель ЦБ.
Она отметила, что в других странах доля граждан с ипотекой доходит до 50%, однако это является результатом «накопления» числа таких заемщиков, поскольку жилищные кредиты берутся на долгий срок. При этом в России срок «жизни» ипотечного кредита меньше, так как люди стараются быстрее избавиться от задолженности, пояснила Набиуллина.
Она также добавила, что расширение ипотечного кредитования зависит от уровня доходов населения и их распределения. «Если у вас все доходы в основном у небольшой части населения, сколько они могут квартир купить? Очень важно, чтобы здесь был средний класс», — сказала глава ЦБ.
Набиуллина отметила, что пока регулятор не видит рисков появления «ипотечных пузырей» в России или угроз финансовой стабильности из-за действия льготной ипотечной программы под 6,5%. ЦБ в данный момент отслеживает в том числе рост цен на жилье в связи со снижением ипотечных ставок. «Пока эффект от снижения ставок превышает эффект роста стоимости жилья», — заявила Набиуллина.
23 октября в ходе пресс-конференции Набиуллина высказалась против постоянного действия программы льготной ипотеки. «Действительно, удачный очень антикризисный инструмент, но это, на мой взгляд, не повод делать его постоянным инструментом», — сказала она.