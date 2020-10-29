Набиуллина назвала долю россиян с ипотекой

Она также добавила, что расширение ипотечного кредитования зависит от уровня доходов населения и их распределения. «Если у вас все доходы в основном у небольшой части населения, сколько они могут квартир купить? Очень важно, чтобы здесь был средний класс», — сказала глава ЦБ.