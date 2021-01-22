Льготная ипотека не будет распространяться на апартаменты
При принятии законопроекта о легализации статуса апартментов льготная ипотека и государственные жилищные программы распространяться на них не будут. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олега Мельниченко.
«Естественно, нельзя в полной мере приравнивать апартаменты к квартирам, а здания, в которых они расположены,- к многоквартирным домам. Законопроектом для таких объектов недвижимости предлагается отдельное правовое регулирование, исключающее распространение на апартаменты государственных жилищных программ поддержки, льготных условий кредитования и субсидий», — сказал сенатор агентству.
Мельниченко также рассказал, что в случае принятия законопроекта о правовом статусе апартаментов и многофункциональных зданий, плата за услуги ЖКХ для апартаментов будет определяться как для нежилых помещений. «Размер платы за коммунальные услуги для апартаментов будет определяться как для нежилых помещений», — уточнил сенатор.
Законопроект был разработан рабочей группой при участии Минстроя, сенаторов и экспертного сообщества. Проект федерального закона подразумевает внесение соответствующих изменений в Жилищный кодекс.