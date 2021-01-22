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Льготная ипотека не будет распространяться на апартаменты

Ведомости

При принятии законопроекта о легализации статуса апартментов льготная ипотека и государственные жилищные программы распространяться на них не будут. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олега Мельниченко. 

«Естественно, нельзя в полной мере приравнивать апартаменты к квартирам, а здания, в которых они расположены,- к многоквартирным домам. Законопроектом для таких объектов недвижимости предлагается отдельное правовое регулирование, исключающее распространение на апартаменты государственных жилищных программ поддержки, льготных условий кредитования и субсидий», — сказал сенатор агентству. 

Мельниченко также рассказал, что в случае принятия законопроекта о правовом статусе апартаментов и многофункциональных зданий, плата за услуги ЖКХ для апартаментов будет определяться как для нежилых помещений. «Размер платы за коммунальные услуги для апартаментов будет определяться как для нежилых помещений», — уточнил сенатор. 

Законопроект был разработан рабочей группой при участии Минстроя, сенаторов и экспертного сообщества. Проект федерального закона подразумевает внесение соответствующих изменений в Жилищный кодекс. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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