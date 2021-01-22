Льготная ипотека не будет распространяться на апартаменты

Мельниченко также рассказал, что в случае принятия законопроекта о правовом статусе апартаментов и многофункциональных зданий, плата за услуги ЖКХ для апартаментов будет определяться как для нежилых помещений. «Размер платы за коммунальные услуги для апартаментов будет определяться как для нежилых помещений», — уточнил сенатор.