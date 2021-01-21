Мишустин определил сроки принятия закона о статусе апартаментов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дорожную карту реализации изменений в градостроительной деятельности, следует из документа, опубликованного 21 января на сайте правительства. Одним из пунктов плана является определение правового статуса апартаментов и установление возможности регистрации в них по месту жительства.
Согласно документу, проект федерального закона об определении статуса апартаментов, в том числе ранее построенных, будет внесен в правительство в сентябре текущего года, а в октябре — в Госдуму. Совет Федерации, в свою очередь, должен рассмотреть проект закона в декабре. Ответственными за реализацию мероприятий назначены Минстрой России, Минэкономразвития России, Росреестр, а также другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 августа 2021 г. обеспечить внесение в законы поправок, которые определят правовой статус апартаментов.