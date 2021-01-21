Мишустин определил сроки принятия закона о статусе апартаментов

Согласно документу, проект федерального закона об определении статуса апартаментов, в том числе ранее построенных, будет внесен в правительство в сентябре текущего года, а в октябре — в Госдуму. Совет Федерации, в свою очередь, должен рассмотреть проект закона в декабре. Ответственными за реализацию мероприятий назначены Минстрой России, Минэкономразвития России, Росреестр, а также другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.